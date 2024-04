4000 euro per tutte le famiglie: lo Stato pensa veramente a tutti | Puoi ottenere l’incentivo a queste condizioni

La squadra di Governo ha stanziato un bonus di diverse migliaia di euro per le famiglie. Vediamo cosa fare per ottenere l’incentivo.

Allo scopo di sostenere economicamente le famiglie e incentivare i consumi, la squadra di governo del Presidente Giorgia Meloni ha introdotto diverse misure, tra cui il cosiddetto bonus famiglia.

Questi provvedimenti hanno l’obiettivo di aiutare economicamente chi ne ha bisogno in un determinato settore.

Nello specifico, l’agevolazione è prevista per chi desidera acquistare i mobili per la cucina o la camera da letto, elettrodomestici come la lavatrice o l’asciugatrice. Vediamo, come funziona e chi può usufruire del beneficio.

Bonus famiglia: a chi spetta fino a 4 mila euro

Il bonus famiglia, previsto dall’ultima Legge di Bilancio, è riconosciuto alle famiglie italiane, soprattutto, quelle che versano in situazioni economiche più difficili, a causa dell’impennata dei prezzi di tutti i beni e servizi. Si tratta di un’agevolazione per chi decide di acquistare i mobili della cucina, della stanza da letto, oppure, elettrodomestici come lavatrice o asciugatrice. Nel dettaglio, si tratta di una riduzione Irpef del 50% per l’acquisto di questi articoli, con un importo massimo di 5 mila euro.

Il beneficio viene riconosciuto, in caso di acquisto di lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie di classe E, oltre a frigoriferi e congelatori di classe F, oltre che di mobili nuovi. Un aspetto molto importante da tener presente, però, è che per ottenere il benefit è necessario che sia stato avviato dal 1° gennaio dello scorso anno, un intervento di recupero del patrimonio edilizio su singole unità e su parti comuni di edifici. In questo caso, basterà indicare le spese sostenute in fase di Dichiarazione dei Redditi, nel modello 730 o in quello Redditi persone fisiche e l’importo, che lo ricordiamo ha un tetto massimo di 5 mila euro, verrà rimborsato in dieci quote annuali di pari importo.

Bonus famiglia: altri requisiti

La detrazione sull’acquisto di mobili nuovi, elettrodomestici o per l’installazione di una nuova e più performante caldaia, viene riconosciuta solo se i pagamenti sono tracciabili. Quindi, occorre pagare con bonifico, carta di debito o credito. Non sono accettati pagamenti in contanti o tramite assegno bancario.

In merito ai lavori edilizi contemplati nella misura, questi riguardano la ricostruzione di un immobile danneggiato da eventi calamitosi o la manutenzione ordinaria, il restauro o il risanamento conservativo. Può essere chiesto anche nel caso di interventi condominiali. Insomma, una ghiotta opportunità che consente di risparmiare un bel gruzzoletto!