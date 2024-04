560 euro da domani, il bonus è tuo solo se vivi in questa città: lo ottieni con un clic | Compila questo modello

Le famiglie residenti in questo Comune avranno più soldi nel portafogli. Bastano pochi requisiti ed un solo clic. Tutto quello che c’è da sapere.

“Un contributo regionale rivolto ai figli minori fino ai 18 anni non compiuti per incentivare la fruizione di prestazioni e servizi di carattere educativo, ludico e ricreativo e per conciliare i tempi di vita familiare con quelli lavorativi” è così che viene definita la misura introdotta in favore delle famiglie economicamente più svantaggiate, dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Il bonus famiglia 560 euro, anche noto come Dote famiglia, è destinato ai nuclei familiari residenti in Friuli Venezia Giulia, dunque, come aiuto a sostenere determinati tipi di spese per i figli di età inferiore a 18 anni.

Affinché il contributo venga riconosciuto, però, oltre ad avere minori fiscalmente a carico ed essere residenti nella Regione Friuli, è indispensabile soddisfare alcune condizioni economiche. Di seguito tutti i dettagli.

Bonus famiglia 560 euro: come funziona e a chi spetta

Come abbiamo anticipato, la misura è attualmente attiva esclusivamente in Friuli Venezia Giulia ed è riconosciuta ai genitori di minori come aiuto a coprire le spese per alcune attività. Nello specifico, il contributo di 560 euro è utilizzabile per sostenere i costi di servizi di sostegno alla genitorialità ed educativi, organizzati in orari e periodi extra scolastici come ad esempio doposcuola, baby sitting e centri estivi. Lo stesso importo viene riconosciuto per coprire le spese sostenute per percorsi di sostegno scolastico o di apprendimento delle lingue straniere come, ad esempio, ripetizioni e corsi di lingua. Il bonus è fruibile anche per servizi culturali come l’accesso ai musei, al teatro e concerti o per servizi turistici, come viaggi di istruzione e gite scolastiche. Infine, le famiglie vengono aiutate anche per le spese sostenute per le attività sportive e per percorsi didattici e di educazione artistica e musicale.

Non tutti avranno diritto al beneficio, ma solo i genitori titolari di Carta Famiglia attiva, che hanno un ISEE minorenni valido non superiore a 35 mila euro ed ha almeno un minore a carico. Per chi dovesse avere tutti i requisiti di cui prima, ma non ha una carta famiglia, è prevista la possibilità di presentare contemporaneamente la domanda di Carta famiglia e quella per il bonus famiglia 560 euro.

Dote famiglia o bonus famiglia 560 euro: come ottenerlo

Chi è in possesso dei requisiti necessari, stando a quanto riportato da thewam.net, può inoltrare la propria richiesta online tramite una piattaforma dedicata sul sito del proprio Comune di residenza.

Una volta accolta la domanda, il richiedente può ottenere fino a 560 euro per ciascun figlio minore.