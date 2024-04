Soffri il caldo e odi l’estate? Compra subito questo climatizzatore: lo paghi a metà prezzo | Ultimi modelli disponibili

Grazie ai vari bonus in vigore attualmente è possibile acquistare un climatizzatore e sopperire al torrido caldo estivo.

L’estate è ormai sinonimo di condizionatori. Le ultime stagioni calde sono state talmente torride che proprio è stato impossibile fare a meno di questo strumento in grado di rinfrescare la propria abitazione.

Chiaramente si tratta di un apparecchio che ha dei costi più o meno alti e che non tutti possono permettersi così a cuor leggero. Negli ultimi anni fortunatamente sono però stati ufficializzati dei bonus che hanno reso più semplice il loro acquisto.

Consentono infatti di portare in detrazione la spesa sostenuta per l’acquisto di questi strumenti che ormai sono indispensabili all’interno dell’ambiente domestico e non solo durante il periodo estivo.

Andiamo quindi a vedere a quanto ammontano gli sgravi e quali sono i requisiti da dover avere tassativamente e in base a cosa cambia la percentuale di detrazione. Ecco tutto quel che c’è da sapere.

Agevolazione sui condizionatori con il bonus casa

Di fatto questo bonus è parte di misure più ampie che prevedono la ristrutturazione della casa o altre spese come ad esempio il bonus mobili. Partendo da quello inerente le abitazioni la detrazione offre la possibilità di recuperare il 50% della spesa effettuata entro un periodo di 10 anni per un massimo di 96.000 euro.

Il bonus casa scade alla fine del 2024 dopo di che non si sa se verrà confermato o meno. Dunque un motivo in più per cercare di sfruttarlo proprio in questo periodo. La condizione tassativa però è che i condizionatori siano in grado di garantire un comprovato risparmio energetico per l’immobile. Pe potervi accedere è fondamentale che il pagamento venga effettuato tramite bonifico parlante con tutte le indicazioni utili ai fini della detrazione.

Agevolazione condizionatori con il bonus mobili ed ecobonus

Passando al bonus mobili anche in questo caso si può recuperare il 50% della spesa entro un periodo di tempo di 10 anni con un limite di 5.000 euro per l’anno solare 2024. L’acquisto di questo elettrodomestico è deducibile tramite modello 730 così come riportato da thewam.net.

Infine abbiamo l’ecobonus che offre la ghiotta opportunità di recuperare il 65% della spesa sempre in un arco temporale di 10 anni. Il tetto massimo è di 46.154 euro. L’agevolazione si applica ai condizionatori con pompa di calore che consentono un risparmio energetico alla casa. L’impianto inoltre deve essere idoneo al riscaldamento invernale e deve sostituire un vecchio sistema che esisteva in precedenza.