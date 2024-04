Andrea ha cambiato le gomme alla sua auto: se non lo fai anche tu, ti multano a vita | Hai solo due giorni

Con l’arrivo dei primi caldi è necessario sostituire le vecchie gomme invernali con quelle estive. Non farlo ti espone al rischio di multe salatissime.

Con l’arrivo dei primi caldi, oltre ad occuparci del cambio di stagione del nostro armadio, dobbiamo provvedere a sostituire i vecchi pneumatici invernali con quelli estivi.

Si tratta di una procedura molto importante, non solo per circolare in tutta sicurezza e per garantire il buon funzionamento della propria vettura, ma anche perché non farlo espone al rischio di multe salatissime.

In Italia la Legge è molto chiara, il passaggio dalle gomme estive a quelle invernali deve avvenire a partire dal 15 aprile 2024, con termine ultimo del 15 maggio (perché va considerato sempre un mese di deroga all’inizio e alla fine del periodo), e devono essere montate fino al 15 ottobre. Ma cosa succede se non vengono usate le gomme estive?

Cambio gomme auto: cosa prevede la Legge

Sostituire le gomme invernali con quelle estive è un passaggio molto importante. Innanzitutto, per una questione di sicurezza, considerato che gli pneumatici estivi sono specifici per rispondere alla caratteristiche della strada con temperature elevate, ma anche perché si rischia di incappare in salatissime sanzioni. Come stabilito per legge, a partire dal 15 novembre e fino al 15 aprile si circola con gli pneumatici invernali, mentre, dal 15 aprile al 15 ottobre devono essere montate le gomme estive.

L’obbligo vige in tutta Italia, in tutti i tratti autostradali e sulle strade extraurbane. Tuttavia, in alcune regioni, come ad esempio in Valle d’Aosta, a causa delle condizioni climatiche, il periodo può essere prolungato.

Cosa succede se non vengono cambiate le gomme

Ricapitolando, in tutte le regioni d’Italia è obbligatorio sostituire gli pneumatici invernali con quelli estivi a partire dal 15 aprile, con termine ultimo 15 maggio. Cambiare le gomme, non è solo una questione di sicurezza e di benessere della propria auto, ma si evita di incappare in pensanti sanzioni.

Infatti, qualora si venga beccati a circolare con gomme invernali nl periodo estivo, si rischia una sanzione da oltre 400 euro e, in alcuni casi, il ritiro della carta di circolazione. Insomma, per non correre inutili pericoli meglio correre velocemente ai ripari e andare dal proprio gommista di fiducia. Ad ogni modo, il consiglio è quello di dare un’occhiata alle disposizioni della propria regione.