Hai ricevuto un messaggio da questo numero? Non rispondere, è una truffa pericolosa | Riconoscila da questo dettaglio

Una nuova pericolosa truffa minaccia gli utenti! Fortunatamente, un modo per smascherarla c’è. Di seguito tutti i dettagli.

Internet e i dispostivi mobili ci hanno, senza dubbio, semplificato la vita sotto molti aspetti. Ormai, nessuno riesce a farne a meno. Tuttavia, come tutto del resto, anche la tecnologia cela delle insidie.

Una di queste è la possibilità di essere truffati. Chi non ha mai sentito parlare di phishing, la nuova frontiera della truffa. Le tecniche utilizzate sono pressoché le stesse, tuttavia smascherare l’inganno non è sempre così semplice.

Una trappola che circola, di recente, riguarda dei messaggi che sembrano inviati da una affascinante donna in cerca di un compagno, la vittima riceve una serie di messaggi romantici, dietro i quali però non si nasconde altro che una pericolosissima truffa.

La nuova pericolosa truffa: come funziona

E’ stata definita la truffa romantica perché fa leva su messaggi apparentemente inviati da una affascinante donna in cerca di un compagno, in realtà nasconde solo una pericolosissima trappola. Tutto inizia con una chiamata persa su Skype da parte di un numero non salvato in rubrica. Si può leggere solo il nickname, Carline che dopo un po’ comincia a scrive in chat ed inviare foto. Solitamente, la sedicente Carline scrive “Ciao, ho 34 anni. Sono sulla rete per trovare un uomo serio con cui passare il resto della mia vita”. Successivamente, invia prima una foto in cui si mostra bella, alta, bionda con intriganti occhi scuri e poi una con accanto un bambino dell’età di 10 anni, presentandolo come il figlio.

Una volta instaurato un rapporto confidenziale con la sua vittima, Carline passa all’attacco con la continua richiesta di una carta Amazon, giustificandosi con “Devo dare da mangiare a mio figlio questa sera. Ti prego aiutami non so come fare”. Una richiesta che fa leva non solo sul fascino della donna che in cambio promette una videochiamata, ma anche sui sentimenti per un bambino. Un inganno che sta mietendo numerose vittime, dietro al quale, stando a quanto emerge dalle indagini, si nasconde un vero e proprio esercito di scammer costretti a “lavorare” in condizioni brutali.

Come evitare la trappola di Carline

Questo tipo di trappole mietono, purtroppo, ancora molte vittime. Fortunatamente, sebbene riuscire a smascherarle non sia semplicissimo è importante a riconoscere alcuni indizi. Solitamente, infatti, questo tipo di messaggi sono inviati da stranieri, per cui, è facile che il testo sia ricco di errori grammaticali o spiegazioni poco chiare.

Un altro aspetto che dovrebbe mettere in allarme è la pressione che esercitano sulle richieste. Spesso, viene sottovalutato questo aspetto, considerato che nella stragrande maggioranza dei casi le richieste economiche sono piuttosto esigue, ma attenzione, perché potrebbe partire un pericoloso gioco al rilancio.