Ristrutturazione casa 2024, non comprare queste porte: ti stanno truffando e non te ne sei accorto | Salvati così

Una storia che ha dell’incredibile rischia di creare un precedente decisamente scomodo. Andiamo a scoprire cos’è successo nello specifico.

Quando si acquista casa o si ha intenzione di rinnovarla un po’ spesso e volentieri si cambiano anche le porte. Ovviamente si tratta di un passo di non poco conto visto che richiede un certo esborso economico.

Certo, esistono varie tipologie di porte e varie fasce di prezzo, ma qualora si abbia una certa disponibilità da investire magari si va verso articoli un po’ più particolari e per questo più gran lunga più onerosi.

Quando si decide di fare questo genere di acquisti è bene però agire con criterio per evitare situazioni spiacevoli che purtroppo possono sempre fare capolino così come capitato ad una coppia siciliana.

Una vicenda grottesca, quasi incredibile, che però la dice lunga su come alle volte sia opportuno fare delle verifiche onde evitare problemi futuri. Andiamo a riscostruire quanto accaduto ad una famiglia che desiderava solo acquistare delle nuove porte.

Acquistano delle porte per la propria casa, ma…

Come riportato da agrigentonotizie.it, una volta effettuati i sopralluoghi del caso e firmato il contratto di fornitura delle porte al prezzo di 4.850 euro non restava che concludere il lavoro. Gli acquirenti dal canto loro hanno provveduto a saldare il conto in tre rate da 1.600 euro ciascuno e avevano ricevuto la pec di conferma della consegna.

Purtroppo però i venditori (due coniugi sui 40 anni) sono poi spariti senza concludere l’opera e soprattutto senza emettere alcun tipo di rimborso del denaro incassato in anticipo. A rendere ancor più clamorosa la vicenda è stata la decisione del giudice del tribunale di Agrigento Sabrina Bazzano che ha fatto discutere e non poco.

La decisione del giudice sul controverso caso

Di fatto ha scagionato i due imputati visto che per il tribunale non ci è stata nessuna truffa, ma si è trattato solo di una questione civilistica. Una sentenza che ha creato non pochi malumori visto ciò che era stato scoperto poco poco che era stata incassata la cifra.

Infatti fu appurato che i coniugi non erano più fornitori del marchio già da diverso tempo, ma nonostante ciò i due sono stati scagionati perché a detta del giudice non era loro intenzione truffare l’acquirente. Il problema però rimane visto che a fronte di una spesa così grossa le porte non sono mai arrivate a destinazione lasciando di sasso delle persone che volevano rendere più bella la propria abitazione.