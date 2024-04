400 posti di lavoro, se vivi in questa città hai la precedenza, il contratto è tuo | Serve solo la licenza media

Se vivi o hai intenzione di trasferirti in questa città italiana potrai provare a concorrere per un lavoro con condizioni a dir poco interessanti

Cerchi il lavoro che possa dare una svolta alla tua vita? Se ti piace guidare i bus (e soprattutto sei in grado) allora hai trovato ciò che stavi cercando da tempo e non ti resta che tentare la trafila.

Infatti, l’Atac azienda che gestisce i trasporti pubblici a Roma ha intenzione di assumere 400 autisti e autiste da inserire nel proprio organico. E udite, udite la proposta è a tempo indeterminato (anche se è previsto prima un periodo di apprendistato), il che non è proprio un piccolo particolare.

Il bando completo è stato inserito nella sezione “lavora con noi” presente sul sito ufficiale dell’azienda capitolina. Come riportato da money.it all’interno sono indicati i requisiti richiesti e le differenti modalità di impiego.

Infatti l’offerta lavorativa di Atac prevede due differenti tipologie di lavoro che contemplano addirittura la possibilità di prestare servizio per soli 4 giorni a settimana. Davvero incredibile visto che in Italia questa soluzione non ha ancora preso forma per bene.

Concorso Atac: come partecipare e quali requisiti bisogna avere

Queste assunzioni sono state programmate per far fronte al Giubileo 2025 che per forza di cose porterà ancora più turisti nella città Eterna. Per quanto concerne i requisiti, ecco quelli che i candidati devono necessariamente avere:

età compresa tra 21 e 54 anni,

essere cittadini italiani o di un altro stato UE o essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno,

godimento dei diritti civili e politici,

ottima conoscenza della lingua italiana,

essere in possesso della patente di guida categoria D in corso di validità (la patente E invece rappresenta un requisito preferenziale),

diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media).

Per partecipare bisogna inviare la domanda tramite l’apposito form online entro e non oltre le 12:00 del 30 aprile 2024. Nella candidatura vanno allegati il CV, il diploma o titolo scolastico superiore e la patente D.

La possibilità di lavorare solo 4 giorni a settimana

Una volta superate le varie prove previste l’inquadramento prevede nella fase iniziale un contratto di apprendistato professionalizzante di 36 mesi con 39 ore di lavoro settimanali o un contratto a tempo determinato di 24 mesi con la possibilità di scelta tra full time e part time verticale.

Quest’ultima opzione prevede un massimo di 4 giorni lavorativi a settimana (compresi i weekend). Per quanto concerne lo stipendio mensile, il Ccnl Autoferrotranvieri prevede una retribuzione di 1.847,04 euro lordi.