Hai gettato una carta sul marciapiede? Ora pagherai 300 euro: è tutto vero | Puoi rimediare solo così

Le sanzioni per chi anche in maniera involontaria viola il decoro urbano possono essere davvero ingenti. Come scongiurare ripercussioni gravi

Tenere pulito e ordinato l’ambiente in cui viviamo dovrebbe essere una prerogativa di ogni cittadino, ma a quanto pare non tutti hanno a cuore questo aspetto che teoricamente dovrebbe essere di basilare importanza.

Sono ancora troppe le manifestazioni di indecenza che si vedono in giro per molte località italiane e non solo. Carte ed altri oggetti buttati per terra come se quella fosse la loro reale collazione. Eppure i comuni si stanno impegnando sempre di più per combattere questa butta piaga.

Il problema però è rappresentato da quella fetta (seppur meno numerosa) di popolazione che proprio non riesce a rispettare le regolare basilari che potrebbero garantire una maggiore pulizia delle strade.

Ma ciò non significa che bisogna arrendersi a questo triste destino, anzi è bene continuare a lottare nella speranza di poter finalmente debellare quel degrado ambientale dovuto alla massiccia presenza di rifiuti in giro.

Quali sono i comportamenti punibili secondo la disposizione del comune di Frosinone

Ad esempio l’assessore al centro storico di Frosinone Rossella Testa intervistata da frosinonetoday.it ha parlato dell’ordinanza emessa dal comune ciociaro a salvaguardia della parte più caratteristica della città. In pratica con il provvedimento in questione viene imposto ai titolari di attività commerciali della zona di Frosinone Alta di tenere pulite le aree circostanti i loro locali.

Il tutto nel nome del decoro urbano, della valorizzazione del territorio, della sicurezza e chiaramente anche dell’igiene visto che la sporcizia può essere causa di notevoli problemi nel breve e nel lungo periodo per i cittadini.

Le possibili sanzioni per i trasgressori

Qualsiasi genere di inosservanza naturalmente sarà punite a norma di legge. Le violazioni del Regolamento per l’Arredo e il Decoro Urbano qualora non comportino delle infrazioni penali o altre violazioni sanzionate dalla normativa statale o regionale saranno penalizzate tramite un provvedimento amministrativo.

L’importo però è di quelli che mette i brividi, ragion per cui è bene prendere visione del provvedimento e cercare di rispettarlo alla lettera. Si parte da una base minima di 500 euro fino ad arrivare ad un massimo di 5.000 euro. Insomma, c’è veramente poco da scherzare, anche se l’osservazione di questa norma dovrebbe essere correlata al benessere cittadino e non ad una mera questione economica. Purtroppo però punire le tasche in Italia è il metodo più efficace in assoluto per ottenere dei risultati.