Assunzioni urgenti Carrefour, firma il contratto e lavori da domani: stipendio da oltre 1.600€ al mese | Candidati qui

In arrivo nuovi posti di lavoro con Carrefour. Vediamo come ottenere l’impiego che ti farà guadagnare più di 1.600 euro al mese.

Carrefour nasce in Francia nel 1959. Negli anni, la catena di supermercati ha avuto un rapido ed esponenziale successo, confermandosi tra i marchi leader nel settore della Grande Distribuzione Organizzata.

Attualmente, infatti, l’azienda francese è la prima per vendite e reddito in tutta Europa. Con i suoi supermercati, ipermercati, centri commerciali, superstore ed iperstore è presente in ben 30 Paesi del mondo ed è presente e molto frequentato anche in Italia, dove vanta quasi 1.500 punti vendita e più di 12 mila collaboratori.

La nota catena GDO, però, continua con la sua campagna di recruiting rivolta a candidati con e senza esperienza da inserire nei diversi punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale. Vediamo allora, quali sono i profili ricercati e come candidarsi all’offerta di lavoro Carrefour.

Assunzioni Carrefour: i profili maggiormente ricercati

La nota catena di supermercati francese già vanta numerosi punti vendita nel nostro Paese e diverse migliaia di collaboratori. Tuttavia, è alla continua ricerca di personale da inserire nei propri store, con o senza esperienza.

Nello specifico, Carrefour cerca diverse figure come: Addetti alle vendite, Specialisti Freschi, Capi Reparto, Allievi Store Manager. Le ricerche sono rivolte, principalmente, a giovani diplomati o laureati, con o senza esperienza per inserimenti a tempo determinato o indeterminato.

Come candidarsi alle offerte di lavoro Carrefour

Come abbiamo visto, sono numerosi i profili ricercati dal noto brand francese. Oltretutto, offre la possibilità di inviare anche una candidatura spontanea per eventuali assunzioni future. Per inviare il proprio curriculum, sarà sufficiente collegarsi sulla sezione del sito aziendale dedicata al recruiting “Lavora con Noi”. Da qui è possibile verificare tutte le posizioni aperte, le sedi di lavoro e i requisiti da soddisfare, oltre che inserire il proprio curriculum vitae nel database aziendale.

Il Gruppo si contraddistingue per una significativa diversificazione dei profili professionali, con più di 300 ruoli differenti, per cui, qualora attualmente non dovesse esserci una posizione aperta adatta alle proprie esigenze è possibile inviare un’autocandidatura per la posizione desiderata. I candidati selezionati verranno poi contattati per un primo colloquio conoscitivo. Insomma, chi desidera lavorare con un Gruppo solido ed in continua espansione non dovrebbe lasciarsi sfuggire questa occasione e inviare subito il proprio cv attraverso la pagina riservata alle carriere e selezioni “Carrefour Lavora con Noi”.