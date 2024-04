Hai le fragole in frigo? Con questi altri due ingredienti prepari il dolce dell’estate: mangi e dimagrisci | È tutto vero

Con la Primavera inoltrata e la prova costume all’orizzonte, questo è il dolce perfetto: tre ingredienti per una squisitezza light.

Tra i frutti più apprezzati della stagione primaverile, è giusto parlare delle fragole, grazie al loro colore rosso e al sapore sia succoso che estremamente dolce. Esse sono davvero molto ricche di essenziali nutrienti come la vitamina C.

Essa aiuta a produrre collagene e a supportare il nostro sistema immunitario. Inoltre, all’interno possiamo anche trovare tracce di potassio e manganese, utili per la salute del cuore e anche del sistema scheletrico.

Gli antiossidanti presenti nelle fragole sono davvero molto utili ed efficaci, in quanto proteggono il nostro corpo dallo stress ossidativo e si rivelano utili soprattutto nel ridurre i rischi di malattie cardiovascolari e anche del cancro.

Secondo alcuni studi medici, sembra proprio che mangiarne in dosi giuste possa migliorare la nostra attenzione e proteggere il cervello nell’età avanzata, cercando di evitare malattie neurodegenerative proprio come l’Alzheimer.

Le fragole, un vero toccasana

Esse riescono anche a controllare il livello di zucchero nel sangue, in quanto hanno un indice glicemico davvero molto basso. Le fragole, inoltre, sono anche ottime sia per chi ha irregolarità intestinali, in quanto ricche di fibre.

Sono perfette in una dieta equilibrata, in quanto aiutano a mantenere sotto controllo il senso di sazietà e di appetito. Spesso, esse possono essere consumate non solo così, prese singolarmente, ma anche all’interno di insalate, frullati, dolci, spuntini freschi e torte light.

Torta con cocco, fragole e cioccolato

Restando proprio su quest’ultimo settore, è giusto dire che se in frigo avete delle fragole, della farina di cocco e del cioccolato fondente, potete preparare una torta davvero molto deliziosa, come riportato dall’angolodidafneilgusto.com. Ecco a voi gli ingredienti che servono per una tortiera di circa 24 cm:

250 g di fragole;

150 g di cioccolato fondente;

120 g di farina 00;

80 g di farina di cocco;

180 g di zucchero;

30 g di olio evo;

1 uovo;

1 bustina di lievito per dolci;

Per la finitura: zucchero a velo e cacao amaro.

Per scoprire il procedimento, collegatevi sul sito menzionato poc’anzi. Solo in questo modo potrete fare spazio al gusto, al piacere e alla leggerezza senza troppi peccati di gola. Con amore e passione sarete in grado di preparare un dolce straordinario e soprattutto perfetto per ogni occasione.