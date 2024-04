Pranzo light e veloce? Ecco la ricetta giusta: con un solo ingrediente mangi a sbafo e perdi 2 kg | Provala subito

Dici basta a piatti troppo calorici e a volte poco gustosi: ecco la ricetta più salutare e saporita del mondo. Prendi nota.

Uno degli obiettivi che riguarda un po’ tutti, in generale, è mantenere una forma fisica corretta, non solo per avere un aspetto estetico gradevole, ma anche per dare importanza alla salute sotto tutti i punti di vista.

Innanzitutto, sarebbe il caso di seguire un’alimentazione equilibrata e variegata, consumando soprattutto frutta, verdura, cereali, proteine e anche grassi sani. Bere molta acqua al giorno aiuta sicuramente il nostro organismo a funzionare correttamente.

Per questo motivo sarebbe opportuno preferire l’acqua a tutte quelle bevande zuccherate e gassate che non fanno altro che creare diversi problemi. Per tutti coloro che sono amanti della palestra e dello sport in generale, sicuramente una vita di questo tipo potrà agevolare il loro corpo verso una vita più lunga e sana.

Invece, chi è impossibilitato a fare sport per tanti motivi, basterebbe camminare a passo svelto anche solo mezz’ora al giorno. Anche se non sembra una cosa così strettamente correlata, dormire aiuta davvero tanto il nostro corpo.

Dormire almeno 7/8 ore al giorno

Un sonno adeguato riesce a rinnovare il nostro organismo e a far recuperare al meglio, riducendo lo stress ed essendo un ottimo alleato del buon umore. Qualora ci ritrovassimo a dormire poche ore al giorno, infatti, avremmo un impatto negativo relativo proprio a uno stress cronico che ci darebbe solo esclusivamente filo da torcere.

In quel caso, sarebbe consigliabile fare esercizi di respirazione profonda e meditazione per trovare una via di mezzo sicuramente percorribile. Ora, è giunta l’ora di mettersi ai fornelli e preparare qualcosa di buono, leggero e soprattutto salutare per il pranzo di domani. Vuoi la ricetta dell’insalata greca light? Prendi nota degli ingredienti e di come prepararla.

L’insalata greca light: ricetta e procedimento

Finalmente non dovrai più pensare a cosa preparare per unire tutto ciò di cui hai bisogno per la tua alimentazione. Eccoti ingredienti e procedimento di come preparare un’insalata greca davvero molto leggera:

2 pomodori maturi;

1 cetriolo;

1 peperone verde;

1 cipolla rossa;

100 g di olive nere;

200 g di feta light;

foglie di lattuga;

olio EVO;

succo di limone;

origano;

sale e pepe nero.

In una grande ciotola, unisci i pomodori, il cetriolo, il peperone, la cipolla rossa, le olive e la feta light. Condisci con un filo d’olio e il succo di limone, e poi sale e pepe. Aggiungi una spolverata di origano e mescola delicatamente per distribuire uniformemente il condimento. Disponi le foglie di lattuga su un piatto e appoggia sopra il mix di verdure condite. Guarnisci con qualche fetta di limone e una spruzzata di origano, se disponibile.