Viaggi 25 aprile, con 15 euro visiti il Marocco: hotel da lusso all inclusive | Prenota il tuo soggiorno

Ad un prezzo decisamente irrisorio è possibile soggiornare in coppia in una splendida struttura situata nel cuore del Marocco

Il ponte del 25 aprile è un invito a nozze per coloro che amano viaggiare. Il problema però è di natura economica visto che questa fase storica non è propriamente propizia per le vacanze e i viaggi di svago.

Ciò non significa che bisogna rinunciare al proprio desiderio di rilassarsi per qualche giorno, ma solo che bisogna scrutare meglio tra le varie opportunità che offre la rete al giorno d’oggi. Navigando bene qualcosa si trova sempre.

A tal proposito il noto portale piratiinviaggio.it ha scovato una sistemazione carinissima e al contempo decisamente alla portata in un paese che sta diventando ormai una tappa fissa per i viaggiatori italiani.

Si tratta del Marocco, paese raggiungibile con voli low cost o per i più romantici anche in nave. Una volta sul posto si possono scegliere tra un’infinità di sistemazioni, ma questa è meglio è proprio da non perdere.

L’offerta per due persone nello straordinario hotel in Marocco

Si tratta dell’Hotel Kasbah Oulad Othmane situato nel cuore della Valle del Draa, tra Zagora e Agdz, non lontano da Marrakech città diventata ormai emblema del turismo di massa. Tornando all’alloggio ha molteplici comfort tutti da sfruttare e da un fascino storico irresistibile.

In pratica nasce in una fortezza del XVIII secolo. Di fatto è un’antica kasbah trasformata in un lussuoso e moderno albergo. Offre delle bellissime camere arredate in stile tradizionale, oltre ad una terrazza con una piscina da cui è possibile godere di una favolosa vista sulle montagne.

Prezzi e date del pernottamento

Da questo punto strategico potrete fare diverse escursioni e attività totalmente immersi nella natura. Il tutto ad un prezzo che sembra quasi impossibile da credere. Con 15 euro a notte a persona si può soggiornare in questo posto dal fascino fiabesco. Dunque una coppia con 30 euro a notte può dormire e al contempo avere del denaro a disposizione per altre attività.

Nel prezzo è inclusa anche la colazione e le date sono piuttosto flessibili. Da aprile ad agosto ci sono diverse opzioni tra cui scegliere, il che rende ancora più allettante la proposta. Per chi vuole viaggiare durante le prossime festività c’è ancora tempo per prenotare e partire senza troppi pensieri, anzi praticamente nessuno visti i costi. Insomma, non vi resta che prenotare e iniziare a preparare i bagagli.