Hai un ristorante in centro? Preparati a pagare una multa da 20.000€ | Puoi evitarla solo così

Avere un’attività ristorativa comporta il rispetto di alcune fondamentali regole. In caso di violazioni possono scattare pesanti sanzioni

Essere titolari di un ristorante è un sicuramente un enorme privilegio, ma al contempo è anche un onere di non poco conto. Tra costi di esercizio e il dovere di mantenere degli altri standard qualitativi, la vita di chi fa questo mestiere non è di certo agevole.

Alle volte può bastare un attimo di distrazione e si rischia di dilapidare il lavoro di mesi o addirittura di anni. Per questo bisogna sempre tenere la guardia alta e cercare di dare il massimo.

D’altronde con il cibo non si scherza, si rischia di recare danno alla salute altrui e ciò ovviamente non è per niente ammissibile. Inoltre chi è del campo deve attenersi anche alle regole di lavoro primarie senza mai trasgredire.

Per questo i contratti in regola e gli alimenti sempre freschi e controllati sono dei veri e propri capisaldi di cui bisogna sempre tener conto. In caso contrario i rischi possono essere davvero altissimi. Andiamo a scoprirli partendo da un fatto accaduto di recente.

La clamorosa sanzione ad un ristorante di Andria: l’incredibile motivo

In un ristorante di Andria in Puglia, come riportato da lagazzettadelmezzogiorno.it, due ristoratori sono stati multati in maniera piuttosto salata in seguito ad alcuni avvenimenti non propriamente edificanti. Infatti le forze dell’ordine insieme al Nucleo dell’ispettorato del lavoro hanno in seguito ad alcuni controlli su alcuni locali della città hanno riscontrato le seguenti irregolarità.

In primis hanno scoperto che tre dipendenti non erano in regola e lavoravano senza alcun contratto. Nessuno di questi aveva quindi una tutela contro gli infortuni e le malattie professionali. A ciò va aggiunto che nel corso delle verifiche è stato appurato che alcuni alimenti erano in cattivo stato di conservazione.

Non solo multa: l’altro grande danno patito dal ristorante

Per effetto di ciò ai due proprietari è stata comminata una multa da ben 20.000 euro. Una vera e propria mazzata che per chi lavora in proprio può significare la fine dell’attività. Ma non è tutto. Infatti è arrivato anche un altro provvedimento per certi versi più grave ed umiliante.

Ai due è stata sospesa la licenza per l’attività imprenditoriale, il che comporterà un periodo di chiusura che proprio ristorante e quindi un ulteriore perdita di introiti. Come detto in precedenza purtroppo in questi ambiti non è concesso nessun margine d’errore e le conseguenze possono essere davvero spiacevoli.