Hai questo gestore telefonico? Il 25 aprile ti regalano 50€: è tutto vero | Compila il modulo e li ricevi subito

Un gestore telefonico piuttosto famoso ha ideato una promozione che ti consente di avere del credito extra in omaggio. Vediamo come funziona.

La Festa della Liberazione è ormai alle porte e con lei sono in arrivo diverse opportunità in vari ambiti. Tra viaggi, pranzi e cene al ristorante e altre attività di svago anche quest’anno il 25 aprile si preannuncia piuttosto rilassante per i cittadini del Bel Paese.

Ma se a ciò si aggiungesse anche una promo telefonica incredibile? Sarebbe la ciliegina sulla torta che consentirebbe alle persone di poter parlare ancora più liberamente anche durante questa fase di stacco dalle attività lavorative.

D’altronde è inutile negarlo oggi poter parlare al telefono quando si vuole rappresenta una base importante a cui è diventato impossibile rinunciare. Minuti e traffico dati sono alla stregua dei diversi beni primari.

Come riportato da mondomobileweb.it c’è una compagnia telefonica che ha deciso di fare un “mega regalo” ai suoi utenti in vista della ricorrenza di fine mese. Scopriamo di cosa si tratta.

Promo 25 aprile con NTmobile: tutti i dettagli

In pratica si tratta di un bonus varato da NTmobile che si può ottenere grazie alle ricariche online. Già in passato l’operatore italiano aveva preso iniziative del genere, ma negli ultimi mesi le aveva un po’ stoppate. Adesso sono pronte a ripartire con enormi vantaggi per chi deciderà di usufruirne.

Nello specifico si può ottenere un bonus credito sulle ricariche online da 30, 50 e 100 euro. Nel primo caso sono previsti 10 euro aggiuntivi, nel secondo 20 euro e nel terzo addirittura 50 euro. Insomma chi effettua una ricarica da 100 euro si ritroverà con 150 euro di credito a disposizione.

Le offerte di NTmobile per i nuovi clienti

Il brand telefonico però ha in serbo anche delle proposte per cercare di acquisire nuova clientela. D’altronde solo ampliando la propria rete si può crescere. Tra le offerte disponibili spiccano Metà Mensile, Metà Annuale, Più Plus Plus, Più++50 e 40 Plus. Queste ultime due sono rispettivamente riservate a Over 50 e Over 40.

Da qualche settimana è disponibile inoltre l’offerta NT WOW che consente di vincere ben 200 euro di ricarica. Bisogna però affrettarsi, c’è tempo fino al 30 aprile 2024 per poter aderire e provare ad ottenere il premio. Per chi non conosce bene NTmobile è bene rammentare che è un operatore telefonico virtuale di rete mobile (MVNO) appartenente alla società Nextus Telecom ed offre i suoi servizi in 4G su rete Vodafone 4G.