Perdere 4 kg in 3 giorni? Ora è un gioco da ragazzi: segui questa dieta e non te pentirai | Mangi veramente tanto

Ora torni in forma in pochissimo tempo. Basta a diete drastiche: ora perdi peso con gusto e tanta bontà. Annota questi consigli.

Luca Carboni è un cantautore italiano che si è reso noto per tutte le generazioni, soprattutto per un suo brano tanto amato intitolato “Ci vuole un fisico bestiale”. Questa canzone è diventata un vero mood per tutti coloro che si ritrovano a seguire diete più o meno drastiche e a praticare sport più o meno estremi.

Infatti, il testo di questa canzone mette in risalto come mettersi in forma faccia sì che le persone possano togliersi diverse soddisfazioni e stare bene con sé stesse e con gli altri. Il brano, com’è noto a tutti non è stato scritto due giorni fa, ma è sempre attuale.

Ci ritroviamo in quel periodo dell’anno dove più della metà della popolazione italiana inizia a pensare dove trascorrere le vacanze estive. Sono davvero in molti a preferire il mare alla montagna e ad immaginare come sarà la tintarella in riva al mare partecipando a giochi di gruppo soprattutto se si è presenti nei villaggi turistici.

Affinché possano essere scattati numerosi selfie e pubblicati sulle varie piattaforme social, c’è chi però non vuole apparire con qualche chilo di troppo. Molti potrebbero utilizzare la strada più immediata ovvero Photoshop.

Lo sgarro, ci sta

In realtà, però, per evitare di ingannare sé stessi e soprattutto gli altri, molti preferiscono seguire delle alimentazioni corrette e soprattutto piani alimentari abbinati ad un’attività fisica spesso praticata tre volte a settimana. Non credete a diete miracolose che i dottori sono soliti sconsigliare in quanto si rivelano estremamente nocive per la salute e anche per l’umore della persona che inizia a seguirla.

A tal proposito, emerge sempre di più quindi la necessità di rivolgersi a specialisti del settore che attraverso delle visite ben precise riescono comunque a trovare il compromesso giusto per far sì che nessuno debba rinunciare ad alcuni sgarri. Per questo motivo, se siete amanti del sushi e della pizza, potrete parlarne con il vostro nutrizionista e trovare il modo giusto per non rinunciarvi.

La dieta dei tre giorni

Adesso però se volete provare a perdere subito peso in tre giorni ecco una dieta, come riportato su menshealth.com, che sta spopolando e che potete seguire solo per dare un colpo al vostro metabolismo e provare anche ad assaggiare ingredienti che forse prima non avevate mai mangiato.

Il primo giorno potete fare colazione con un succo di frutta al 100% naturale e tre fette biscottate; a pranzo un panino con prosciutto magro e la sera petto di pollo grigliato con insalata. Il secondo giorno a colazione un caffè con tre gallette di Kamut; a pranzo un trancio di pizza e un frutto e a cena quattro uova sode e spinaci. Il terzo giorno a colazione yogurt magro alla frutta con tre fette biscottate integrali mentre a pranzo un’insalata di mare con melanzane arrostite, 50 g di pane e un gelato; infine, a cena spaghetti con pomodoro fresco e zucchine grigliate.