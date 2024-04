Vuoi visitare la Spagna? Con 99€ ti attende Valencia: volo con hotel e tanto divertimento | La promo scade lunedì

Grazie ad uno straordinario pacchetto è possibile visitare la città spagnola con un esborso economico davvero incredibili. I dettagli.

Avete voglia di viaggiare senza spendere cifre esagerate? Bene, con una buona ricerca e una buona programmazione preventiva potrete andare in diverse località ricche europee di fascino e di attività da svolgere.

Su piratiinviaggi.it ad esempio ci sono una miriade di opportunità tra le quali scegliere, alcune davvero assurde per quanto economiche. Con l’avvicinarsi dell’estate come è lecito che sia sono sempre di più le opportunità riguardanti le località e le città di mare, il che non è un fattore di poco conto.

Attualmente tra i pacchetti più invitanti spicca uno che comprende voli e sistemazione in hotel a Valencia, città del Sud della Spagna che può vantare sole, mare ma anche tanta arte, cultura e una buona cucina.

Proseguendo nella lettura di questo articolo troverete tutte le istruzioni per programmare la vostra vacanza nell’affascinante perla iberica dove è possibile ammirare tra le tante cose “La città della scienza” al cui interno c’è anche il famoso acquario.

Valencia, volo+hotel a 99 euro a persona: tutte le info

Per chi viaggia in coppia con 99 euro a testa si possono pagare volo e pernottamento per 2 notti, il che è davvero un buon affare. Le prenotazioni però vanno fatte separatamente. Nel primo caso la spesa è di 34 euro ciascuno mentre per l’albergo si sale a 64 euro. Quasi non da crederci.

La struttura ricettiva si chiama “Valencia Suits You” ed è situato a pochi passi dal centro. Insomma, un viaggio low cost che vale la pena fare anche solo per assaggiare una succulenta paella valenciana o lo squisitissimo prosciutto spagnolo. Ma non finisce qui. Ci sono tanti altri aspetti convenienti tutti da scoprire.

Gli aeroporti italiani dai quali si può partire

Infatti è possibile partire da diversi aeroporti italiani tra cui Milano, Roma, Verona, Venezia Treviso, Torino, Trieste, Bologna, Pisa, Bari, Napoli, Palermo e Cagliari. Una copertura abbastanza ampia che consente a un po’ a tutti da nord a sud di potersi spostare liberamente.

Questa chance però ha dei tempi e onde evitare maggiorazioni di prezzo sarebbe meglio non andare oltre il mese di giugno. Da luglio infatti scatta l’alta stagione e Valencia per forza di cose viene presa d’assalto dai turisti di tutta Europa e non solo. Chi può prenoti subito, non capita tutti i giorni di poter usufruire di cotanta grazia.