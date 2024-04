Perdi 3 kg con la dieta del cocco: addio fame nervosa in meno di 7 giorni | Prendi subito nota

Grazie alla dieta del cocco si possono raggiungere risultati straordinari in breve tempo. Come si articola questo regime alimentare.

La prova costume è ormai alle porte, ma c’è chi ancora si sente in ritardo nella corsa ad una condizione fisica perfetta. Per questo in tanti stanno provando a rimettersi con delle corsette al parco e diete dell’ultimo secondo.

Una soluzione quest’ultima che soprattutto quando è frutto dello scriteriato “fai da te” non sempre porta gli effetti sperati. Al contempo però ci sono dei regimi alimentari poco conosciuti che possono rivelarsi efficaci.

Tra questi va menzionata la dieta del cocco, che come si evince dal nome prevede un apporto giornaliero di questo alimento (non in tutti i pasti chiaramente) con risultati che possono essere molto più soddisfacenti di quanto ci si possa aspettare.

Secondo quanto riportato da quotidianodiragusa.it può aiutare a perdere 3 chili nel giro di una settimana. Nel menù della dieta possono inoltre essere inclusi ogni giorno anche tre cucchiai di olio di noce di cocco.

Dieta del cocco: come introdurlo nel proprio regime alimentare

Di fatto basta inserirlo come colazione, spuntino di metà mattina o come merenda pomeridiana. Si può assumere in diverse forme dal frutto classico, alla scaglie di cocco fino ad arrivare al succo di cocco. Visto l’avvicinarsi del grande caldo estivo talvolta può essere propizio anche sotto forma di gelato.

Approvate anche le macedonie che abbiano una base di cocco magari da affiancare con altri prodotti di stagione come ananas e fragola. Ovviamente spazio anche alle verdure che contribuiscono al benessere della flora intestinale e aiutano a mantenersi sazi e allo stesso tempo leggeri.

Le proprietà e i benefici che può dare questo frutto

Tornando al cocco è bene sottolinearne le molteplici qualità. Infatti favorisce l’eliminazione di tossine e contrasta i processi di invecchiamento. La sua polpa ha una particolare concentrazione di fibre. Inoltre l’acqua che contiene al suo interno è ipocalorica, dissetante, rinfrescante, idratante, depurativa e antimicrobica.

È bene però precisare che non si tratta di una formula perfetta valida in tutti i casi. Onde evitare potenziali problematiche sarebbe opportuno consultare il proprio medico di famiglia o meglio ancora uno specialista del settore della nutrizione prima di intraprendere questo genere di percorso. Questa figura vi può consigliare se il cocco può essere davvero quell’elemento in grado di fare la differenza e nel caso a quali altri alimenti è possibile affiancarlo.