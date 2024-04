Mediaworld ‘svende tutto’: Smart TV Samsung 65 pollici a soli 30,60 euro | Richiedi il tuo sconto qui

Da MediaWorld in questo momento è possibile acquistare una smart TV Samsung da 65 pollici ad un prezzo praticamente stracciato.

Le proposte di MediaWorld spesso e volentieri fanno letteralmente impazzire i clienti, che si fiondano immediatamente nei vari punti vendita sparsi in giro per il territorio nazionale per acquistare i prodotti a prezzi ultra scontati e convenienti.

Anche durante il mese di aprile il noto brand di tecnologici ha deciso di concedere una possibilità quasi irrinunciabile ai propri avventori. Si tratta della Smart TV Samsung da 65 pollici. Già solo a sentire di cosa si tratta fa un certo effetto.

La caratteristica principale di questo prodotto è che si tratta di una televisione UHD 4K. Dunque una qualità di immagine altissima e che rende l’esperienza di fruizione ancora più entusiasmante ed avvincente.

Il vantaggio più importante però è quello inerente al prezzo che per una TV di questo tipo è decisamente alla portata. In più c’è la possibilità di pagarla in comode rate. Andiamo quindi a conoscere tutti i particolari del caso.

Le caratteristiche della smart TV Samsung

Partendo dalle dimensioni è larga 1,44 cm ed è alta ben 83 cm. Grazie al processore crystal 4K è possibile cogliere per bene le sfumature dei colori. Come è possibile vedere direttamente dal sito di MediaWorld è dotato anche di PurColor che consente di vedere le immagini in maniera vivida e realistica.

Passando alla classe energetica del prodotto è la G. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che sia piuttosto dispendiosa viste le innumerevoli funzioni che ha soprattutto per quanto concerne le immagini. Di questi aspetti però è bene parlarne con gli addetti alle vendite al momento dell’acquisto.

Prezzo complessivo e possibile piano di rateizzazione

In totale la smart TV Samsung 65 pollici costa 649,99 euro. Un prezzo già scontato che però può diventare ancor meno pesante per le tasche dei potenziali acquirenti se si opta per il pagamento rateizzato. Ecco nello specifico il piano di dilazione studiato accuratamente da MediaWorld.

In pratica pagandola in due anni con un Taeg del 12,69% e Tan fisso del 12% il costo mensile è di 30,60 euro. Una cifra che consente di poter avere subito il dispositivo e di poterlo saldare senza dover fare particolari rinunce. Con questa formula però è bene rammentarlo, la spesa totale sarebbe di 734,40 euro anziché 649,99 euro. Esistono inoltre anche le opzioni da 12 e 36 mesi che ovviamente comportano delle variazioni delle rate.