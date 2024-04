Estate 2024, sogni la Grecia? Con 200 euro volo più hotel nella fantastica Creta | L’offerta scade domani

Andiamo a scoprire questa entusiasmante proposta che consente di trascorrere le proprie vacanze estive in Grecia senza spendere più di tanto.

Voglia di sole e mare a prezzi per comuni mortali? Allora è bene perdere un po’ di tempo dinanzi al pc e scrutare cosa propone la rete. D’altronde ormai le proposte più convenienti si trovano proprio lì.

Ovviamente molto dipende anche dalle mete. Anche in Italia ci sono dei bei pacchetti da prendere al volo. Sono per lo più relativi ai periodi di bassa stagione e quindi fuori portata per chi ha le ferie tra giugno e agosto.

Il compromesso ideale per l’estate inoltrata è probabilmente la Grecia che con le sue innumerevoli isole immerse nella natura e i suoi prezzi decisamente alla portata ha tanto da offrire ai turisti provenienti da ogni dove.

Su piratiinviaggio.it in questa fase è presente una combinazione che comprende volo e hotel per Creta ad un costo sbalorditivo per quanto basso. Siete curiosi di conoscere ulteriori dettagli? E allora continuate a leggere.

Pacchetto volo+hotel per Creta con partenza da Napoli

La proposta comprende voli andata e ritorno con partenza da Napoli e ben 7 notti presso l’affascinante albergo Spiros Soula Family Hotel and Suites 3* che vanta ottime recensioni sia su TripAdvisor che su Booking a soli 220 euro a persona. La promo è valida per 2 persone con eventuale aggiunta di una terza.

Dotata di enormi piscine questa struttura ha delle camere vista mare e montagna che possono vantare TV satellitare, frigorifero e bagno privato con doccia. Il bar-ristorante che propone le specialità del posto e il parcheggio auto sono le altre due chicche di questo straordinario hotel.

Le opzioni dagli altri aeroporti italiani

I voli sono disponibili per tutta l’estate da giugno a settembre, ma è bene affrettarsi per evitare che l’albergo sia già pieno. D’altronde a queste cifre è normale che possa andare subito a ruba. Per chi invece non parte dalla città campana quali possono essere le alternative per raggiungere l’isola situata nel cuore del Mediterraneo?

Le altre opzioni sono Roma Fiumicino, Bari, Verona e Milano Malpensa che però costano un po’ di più. Ovviamente ognuno deve fare i conti con la propria provenienza geografica anche se per chi si muove da Roma potrebbe essere conveniente recarsi a Napoli e volare dritto fino a Creta. Il medesmi pacchetto in date più o meno simili con volo dalla città Eterna viene infatti a costare 426 euro.