Hai questo rossetto in casa? Vale una fortuna: puoi venderlo e guadagnare oltre 200€ | Controlla subito

Qualsiasi donna ha, in un angolo dimenticato della propria trousse, un rossetto che non usa più. In questo casi, una buona idea può essere dargli nuova vita così!

Sarà capitato a tutte, almeno una volta nella vita, di comprare un rossetto che, per i motivi più disparati, non abbiamo più usato. Può succedere che la resa sulle labbra non ci abbia convinte o magari perché ne abbiamo più di quanti in realtà non ne usiamo.

Insomma, quale che sia il motivo, avere dei rossetti da make up dimenticati nella trousse o nei cassetti è più comune di quanto non si pensi.

Tuttavia, si tratta di un vero e proprio spreco, considerato che i vecchi rossetti si prestano benissimo ad essere riciclati.

Vediamo allora, alcune idee per dare nuova vita ai rossetti che non usiamo più.

Come riciclare i vecchi rossetti

Può capitare a chiunque di avere dei rossetti che, per i più svariati motivi, non vengono utilizzati. Ebbene, anziché lasciarli scadere in un angolo dimenticato della nostra trousse o buttarlo via, una buona idea potrebbe essere riciclarlo. I modi per dare nuova vita ai vecchi rossetti sono davvero tanti. Ad esempio, combinando diversi vecchi rossetti tra loro, può essere creata una nuova nuance. In questo caso, basterà sciogliere i due o tre rossetti su un cucchiaio riscaldato e poi mescolarli fino ad ottenere un colore uniforme. Il composto va poi versato in un barattolo con coperchio, affinché posa solidificarsi per essere pronto all’uso.

Un altro modo per non sprecare i vecchi rossetti è tenerli da parte per poi utilizzarli nel periodo di Carnevale e delle feste in maschera. I vecchi rossetti possono diventare anche dei divertenti colori per i nostri bambini o trasformarsi in nuovi prodotti per il make up. Infatti, un rossetto non più utilizzato per le labbra, può diventare un blush cremoso oppure un ombretto. Insomma, gli spunti per valorizzare i vecchi rossetti in disuso, davvero non mancano! Basta solo un pizzico di fantasia e di manualità!

L’importanza di riciclare vecchi rossetti

Riciclare i vecchi rossetti non più utilizzati presenta diversi vantaggi. Innanzitutto, dare nuova vita ai vecchi rossetti e creare con le proprie mani dei nuovi oggetti può dare una bella soddisfazione.

Inoltre, significa evitare inutili sprechi, dannosi all’ambiente e al nostro portafogli!