Cena light, ora prepararla sarà un piacere: 70 calorie e tanta bontà in tre ingredienti | Ti occorrono solo 5 minuti

Un modo giusto, salutare e gustoso di condividere insieme al partner una cena coi fiocchi: con un solo ingrediente farete follie.

Ci ritroviamo sempre di più a voler preparare dei piatti meno sofisticati e soprattutto all’altezza delle varie situazioni quotidiane. Quante volte ci è capitato di ritornare stanchi e stressati dopo una giornata di lavoro?

Beh, questo capita spesso, soprattutto nel bel mezzo della settimana, dove si è soliti impegnare il proprio tempo spesso impropriamente dedicandosi al lavoro. C’è da dire però che attualmente emerge sempre di più la necessità tra gli uomini e le donne di voler iniziare a preparare dei piatti tali da essere gustosi ma allo stesso tempo leggeri.

Questo però non emerge solo e soprattutto per restare in forma fisica e mentale, ma anche per andare a riposare in maniera più consona e soprattutto senza troppi problemi.

Infatti, medici e nutrizionisti tendono sempre a evidenziare come sia importante consumare spesso pasti leggeri di sera per fare in modo che il sonno non venga disturbato e alterato in nessun modo.

Ricette semplici e dove trovarle

Chiaramente, quando però ci ritroviamo a festeggiare eventi importanti, cene romantiche o incontri tra amici, ci sta mangiare qualcosina in più e bere un bicchierino di troppo soprattutto se si è certi di non essere alla guida.

Ad ogni modo, queste usanze non devono essere abusate, ma devono essere solo ed esclusivamente seguite in modo moderato soprattutto per la nostra salute. Ora, se siete stufi di portare avanti regimi alimentari sempre molto rigidi e poco variegati, vi consigliamo una ricetta davvero molto semplice che ha un ingrediente davvero molto particolare e apprezzato da grandi e piccini: i ceci.

L’hummus di ceci con peperoni

Sebbene molti siano soliti consumarli con della pasta, con del riso o come contorno, c’è anche chi preferisce una variante più orientale e mediterranea mangiando l’hummus. Voi lo avete mai preparato? Ora, prendete nota e annotate subito questa ricetta straordinaria che vi farà leccare i baffi e non vi farà sentire in colpa: pochissime calorie e sarete soddisfatti, così come lo sarà il vostro stomaco.

La ricetta, come riportato dal sito basilicosecco.com, è la seguente e senza tahina ma con aggiunta di peperoni:

1 peperone;

250 g di ceci cotti (1 vasetto);

1 spicchio d’aglio;

1/2 limone;

basilico fresco q.b.;

2 cucchiai d’olio d’oliva;

sale q.b.;

pepe q.b.