Instagram, nascondi le tue attività senza bloccare gli utenti: svelato finalmente il trucchetto | Salva così la tua privacy

Su Instagram non ci sono delle funzionalità che consentono di nascondere i propri post, ma seguendo questi consigli si può fare.

Instagram è ormai uno dei social più utilizzati insieme a WhatsApp. A differenza di quest’ultimo che consente di poter utilizzare molteplici funzioni per salvaguardare la propria privacy, l’app nota per le foto e le stories è decisamente più invadente.

Infatti le persone che sono presenti tra i propri contatti possono vedere praticamente ogni cosa, dai post alle foto. Chiaramente quando si consente ad altri profili di seguire il proprio si conosce bene questo rischio, ma alle volte magari si vuole tenere qualcosa un attimino più riservata.

Ad esempio, può capitare che si preferisca tenere alla larga di occhi indiscreti delle immagini di un viaggio o piuttosto che di una nottata brava. Il ragazzo in età universitaria per citarne uno, molto probabilmente non vuole che i genitori vedano le foto in discoteca dopo qualche bicchiere di troppo.

A prescindere da ciò che non si vuole condividere, Instagram non offre una specifica funzione per tutelare i propri contenuti, ma grazie ad alcune dritte si può raggiungere l’obiettivo e vivere con maggiore spensieratezza la propria esperienza sulla piattaforma.

Come nascondere i post a qualcuno su Instagram

Di fatto sono due le strade per cercare di tenere un po’ più nascosti i propri post. La prima è decisamente più estrema e non è altro che il blocco della persona indesiderata. In questo modo non potrà vedere né i contenuti pubblicati né tantomeno sarà in grado di interagire e inviare messaggi privati.

L’alternativa è rendere privato l’account Instagram e accettare tra i propri contatti solo coloro a cui si vuole consentire di visualizzare post e stories. A quel punto tutti i nuovi followers devono essere approvati, altrimenti si ritroveranno le porte chiuse.

Come nascondere le stories su Instagram

Tra le più grandi peculiarità di Instagram ci sono le stories. In questo caso le regole sono leggermente diverse visto che è possibile nasconderle alle singole persone senza dover bloccare o limitare la visibilità del proprio profilo.

Basta accedere ad Instagram e toccare la propria icona in basso a destra. A quel punto bisogna cliccare sul menù ad hamburger posizionato in alto a destra e rappresentato da tre linee orizzontali. Il passaggio successivo consiste nel fare click su Impostazioni e selezionare la voce Privacy e fare tap sulla stories. Fatto ciò non rimane che indicare il numeri di utenti a cui si vuole precludere la stories.