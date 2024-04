Crociera 2024, con 330 euro viaggi col tuo partner: giri mezza Europa per una settimana | L’offerta scade martedì

Per gli amanti delle crociere si tratta di una proposta da non perdere. Date e tappe della nave che vi porterà in giro per l’Europa.

La crociera è una delle formule di viaggio che consente di accorpare un numero significativo di esperienze diverse. Si va dal relax dei momenti di navigazione in cui è possibile lasciarsi andare ad attività di svago di vario genere fino alle escursione nei vari punti in cui ci si ferma.

Senza considerare l’ebrezza di dormire cullati dal rumore del mare. Insomma una vacanza a 360° che sta facendo brezza nei cuori di molti viaggiatori, soprattutto quelli che vogliono partire senza troppi pensieri.

L’unico ostacolo è di natura economica visto che spesso questi soggiorni hanno dei costi di non poco conto. Grazie a piratiinviaggio.it però potrete trovare delle soluzioni decisamente più adatte alle vostre tasche.

Proprio in questa fase il noto portale di viaggi propone un pacchetto per una crociera nel Mediterraneo decisamente allettante. Va però precisato che è valido per i primi quattro mesi dell’anno dove notoriamente la gente si sposta un po’ di meno.

Crociera nel Mediterraneo: itinerario e prezzi

Si tratta della MSC Orchestra con tappe tra Italia, Francia e Spagna. La durata del viaggio è di 8 giorni e 7 notti e il prezzo finale è di 333 euro a persona più assicurazione obbligatoria, in cabina doppia con pensione completa e con le quote di servizio (mance obbligatorie) già comprese.

Si parte da Civitavecchia per poi andare a Livorno, Marsiglia, Palma di Maiorca, Valencia e Cagliari prima di far rientro alla base. Dunque, un itinerario decisamente allettante ricco di località davvero belle da scrutare.

Non solo Civitavecchia: le altre opzioni di partenza

Per chi volesse partire dagli altri due porti italiani compresi nel tour, ovvero Livorno e Cagliari può farlo tranquillamente senza nessuna maggiorazione di prezzo. Il trattamento resta pensione completa e con tutti i principali servizio di lusso. Una sorta di sogno ad occhi aperti tutto da vivere sulla cresta dell’onda.

In ognuno dei posti in cui la nave attracca c’è la possibilità di restare dalle 8 alle 12 ore. Dunque c’è il tempo per vedere le principali attrazioni delle città il che rende ancor più allettante la proposta. Ciò non significa che non si può rimanere a bordo. C’è chi sogna la crociera da una vita e non ha nessuna intenzione di staccarsi dalla nave nemmeno per qualche ora.