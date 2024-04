Hai l’occhio sinistro più grande del destro? Non ti hanno mai svelato questa ‘sciagura’ | Risolvila prima che sia tardi

Avere un occhio più grande dell’altro può creare un forte disagio psicologico. Ecco da cosa dipende e cosa fare per liberarsi una volta per tutte da questo problema.

In presenza di un occhio più grande dell’altro, si parla di asimmetria delle palpebre. Si tratta di una condizione piuttosto diffusa, anche se nella stragrande maggioranza dei casi si presenta di lieve entità e viene considerato più un segno distintivo che un difetto.

Tuttavia, in alcuni casi l’asimmetria è talmente accentuata da creare un forte senso di disagio psicologico, oltre che problemi alla funzionalità dell’occhio stesso.

Dunque, se da un lato c’è chi riesce a convivere con questo difetto, dall’altro c’è chi desidera correggerlo e non solo per una pura questione estetica, ma anche per riacquistare la funzionalità dell’occhio e la sua espressività.

Vediamo allora, come agire per sbarazzarsi una volta per tutte di quella condizione comunemente nota come “palpebra calante”.

Occhio sinistro più grande del destro: come intervenire

Sebbene, avere una leggera asimmetria delle palpebre può essere una caratteristica che rende unici e affascinanti, ci sono alcuni casi in cui, il problema è talmente evidente da diventare un vero e proprio difetto estetico, in grado di influenzare negativamente la vita di tutti i giorni. La cosiddetta palpebra calante, se particolarmente accentuata, dà uno sguardo spento e stanco che, spesso, non riesce a rispecchiare il vero stato d’animo di chi ne soffre.

Ma il problema non si ferma solo al lato estetico, perché tale condizione può inficiare anche sulla vista e rendere difficili anche le più semplici azioni quotidiane, creando un forte disagio psicologico. In questi casi, è necessario intervenire e sbarazzarsi una volta per tutte del problema. Vediamo allora, cosa fare e a chi rivolgersi.

Come liberarsi per sempre della palpebra calante

Quando parecchio pronunciato, l’asimmetria delle palpebre può diventare un serio problema per chi ne è affetto soprattutto in età adulta. Per fortuna, esiste una soluzione a questa condizione. In particolare, il rimedio ci viene dato dall’oculoplastica. Grazie a questo intervento chirurgico, la palpebra viene riportata alla sua naturale posizione e il paziente potrà avere nuovamente uno sguardo vivace e armonico.

In alternativa, all’intervento chirurgico, è possibile utilizzare un paio di occhiali con un piccolo supporto che viene fissato all’interno. Grazie a questo sistema, è possibile tenere sollevata la palpebra dell’occhio interessato dal disturbo affinché risulti simmetrica con l’altra.