Harry Potter, il castello apre le sue porte in Italia: corsi di magia e stregoneria per tutti | Iscriviti subito

Incredibile ma vero, anche in Italia esiste una scuola di magia in stile Harry Potter. Dove si trova e cosa bisogna fare per iscriversi

La saga di Harry Potter ha fatto letteralmente impazzire diverse generazioni e nonostante sia giunta al termine è rimasta indelebile nei cuori degli appassionati. D’altronde ha accesso quel desiderio di magia che un po’ tutti covano dentro di loro.

Per questo in tanti negli anni si sono recati Oltremanica alla scoperta dei principali luoghi in cui si sono girati i vari film. Senza andare troppo lontano però anche in Italia si possono fare delle esperienze analoghe.

Grazie a Malastrana Eventi infatti è possibile accedere alla “Scuola di magia senza tempo” che ha due sedi. Una è Villa La Bellotta di Pontenure (provincia di Piacenza) e l’altra è il Castello Pallavicino di Varano de Melegari (Provincia di Parma).

Sono diversi gli eventi creati ad hoc per i ragazzi di età compresa tra i 7 e i 18 anni che aspirano a “diventare dei maghi”. Ecco tutte le specifiche riportate sul sito di scuoladimagiasenzatempo.it.

Scuola di magia senza tempo: le date estive

Le iniziative previste sono molteplici. La prima è in programma il 14-15-16 giugno 2024, la seconda il 21-22-23 giugno 2024 e la terza il 28-29 e 30 giugno 2024. Anche a luglio sono stati schedulati degli appuntamenti ovvero quelli del 5-6-7 luglio. A giugno però in concomitanza con le seconde date c’è anche un’altra opportunità.

Si tratta dello “Speciale Castello”, location che rende di gran lunga più affascinante il tutto. Purtroppo però l’accesso non è libero. I posti disponibili sono 101 e la prenotazione è obbligatoria. Guai a recarsi sul posto sprovvisti. Si rischia di fare un viaggio a vuoto, anzi sicuramente lo si fa.

Attività, eventi e dotazione per i partecipanti

I pasti sono tutti compresi e per quanto concerne i soggiorni sono disponibili camere da 2, 3 e 4 letti con bagno in camera. Ci sono anche camerate più grandi con bagno in comune sullo stesso piano. Per quanto concerne il programma delle giornate non ci sono troppi dubbi in merito. La magia dominerà sovrana.

Saranno scandite da lezioni di incantesimi, laboratori di pozioni, classi di divinazione ed esercitazioni di Quiddicht. Alla fine del corso ogni partecipante riceverà il diploma di mago provetto. Spazio anche agli stage con i maghi delle scuole più prestigiose del mondo tra cui quelli Hogwarts celebre istituito delle avventure di Harry Potter. Per prenotarvi non vi resta che andare sul sito della scuola riportato nel primo paragrafo ed espletare la pratica.