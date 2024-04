Addio bagnoschiuma, con questo nuovo prodotto la tua pelle sarà profumatissima | Con 1€ ti sistemi a vita

Ora dovrai dire addio al tuo fedele amico mentre fai la doccia: la soluzione è dietro l’angolo. Costa pochissimi e la pelle ti ringrazierà.

Dopo una giornata stressante di lavoro con temperature sopra la media, l’unico modo per rigenerarsi è pensare al relax da soli o in dolce compagnia, ancor prima però con una doccia o un bagno rigenerante.

Affinché ciò avvenga, però, va detto che bisogna accertarsi di avere in casa tutto quello che ci occorre per poterci coccolare un po’ meritatamente: bagnoschiuma, shampoo, balsamo, crema per il corpo, olio di mandorla per mani e piedi, insomma, una spa nelle quattro mura domestiche oggi è possibile.

Spesso, però, ci sono anche dei rimedi naturali affinché alcuni prodotti possono anche essere tranquillamente fermi sugli scaffali. Quante volte, ad esempio, nasce l’esigenza di voler utilizzare dell’olio di oliva da cospargere sul corpo come metodo idratante e soprattutto naturale.

Questo emerge soprattutto per tutte quelle persone che non amano utilizzare prodotti poco biologici e quindi si rifanno a rimedi insegnati talvolta anche da vecchi amici o parenti che si rivelano essere altrettanto efficaci.

Come coccolarsi in casa

Affinché ciò possa avvenire in tutte le sue forme, però, ricordiamoci di utilizzare delle dosi sempre giuste. Ma vogliamo mettere dell’ottima musica in sottofondo prima di coccolarci nella nostra vasca o nella nostra doccia? Questo è sicuramente il fiore all’occhiello del massimo relax che possiamo creare nella nostra alcova felice.

Se volessimo rinunciare allo shampoo e al balsamo ci sono altri rimedi naturali che potremmo utilizzare affinché si possa limitare l’uso di prodotti che talvolta possono provocare anche bruciore agli occhi. Ma per il bagnoschiuma? Non c’è da preoccuparsi, a tutto c’è il rimedio anche per prodotti fai da te che possiamo creare facilmente nelle mura domestiche e riuscire a generare dei prodotti utili e molto naturali da applicare sulla nostra pelle asciutta o bagnata.

Bagnoschiuma fai da te

Prendete subito nota di questi elementi tanto semplici ma allo stesso tempo straordinari. Prendete dell’olio d’oliva e una saponetta da bagno. Provate a tagliare in tanti piccoli pezzettini la saponetta e versate un po’ di olio in un bicchiere; provate a mescolare tutto il composto fino a quando non si crei una sorta di cremina pronta ad essere applicata sul corpo e insaponarci per bene.

Una volta ottenuto un effetto schiuma, provvedete subito a sciacquarvi in maniera decisa e allo stesso tempo delicata. La vostra pelle profumata sarà notata da tutti, anche dai vicini che vi sentiranno scendere per andare a fare quattro passi o la spesa. Cosa aspettate? Provate subito subito questo rimedio naturale e controllate se il risultato sarà di vostro gradimento.