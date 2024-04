Hai questa maglia nell’armadio? Non regalarla a nessuno: hai la gallina dalle uova d’oro tra le mani | Vale oltre 200€

Alcune maglie vecchie così come altri capi d’abbigliamento possono tornare utilissimi anche dopo molti anni. Scopriamo in che modo.

Avere maglie e altri indumenti ormai inutilizzati negli armadi e nei cassetti di casa è un qualcosa di piuttosto comune. Vuoi per l’usura, vuoi perché non rispecchiano più i nostri gusti, ma fatto sta che alle volte sono solo d’intralcio.

Donarli in beneficenza potrebbe essere buona soluzione, ma qualora non siano più presentabili di certo non sarebbe opportuno. Gettarli negli appositi contenitori (quelli gialli per intenderci) è un altro viatico, ma c’è anche un’altra possibilità.

Si tratta di un’opzione che in pochi contemplano, ma che in realtà sarebbe molto utile per svariate ragioni, sia economiche che di impatto ambientale. Una tematica che di questi tempi non va assolutamente sottovalutata.

Infatti potrebbero essere riciclati e poi destinati ad altri usi. Seppur possa sembrare strano sono davvero innumerevoli i modi in cui si può dare nuova vita ad un vecchio capo che da tempo non viene più indossato.

Come riutilizzare le maglie e jeans vecchi

Basta munirsi di forbici e macchina da cucire e si possono realizzare delle creazioni decisamente fantasiose. Con i ritagli di jeans ad esempio si possono tirar fuori astucci, borse, portafogli e portadocumenti. Anche le t-shirt possono regalarci dei prodotti che possono tornare molto utili.

Tra questi spiccano collane, orecchini e bracciali di stoffa sono sempre più in auge e danno un fascino vintage ma al tempo stesso anche un po’ moderno. Insomma, basta dare sfogo alla propria fantasia ed il gioco è fatto. Ovviamente questi sono solo alcuni dei tanti esempi di prodotti che si possono riutilizzare per evitare inutili sprechi.

Gli altri oggetti da poter riciclare per cose utili

Sulla stessa scia troviamo il pallet per spedizioni. Con un po’ di attrezzi che comunemente si hanno in casa e tanta buona volontà si possono creare dei tavolini, delle sedie o dei simpatici divani da giardino. Per gli amanti dell’utilità ad ogni costo forse potrebbero essere più calzanti scarpiere, mensole e mobiletti per interni.

Capitolo plastica. Riciclarla in questa fase sarebbe più che doveroso così da evitare l’accumulo di ulteriori rifiuti potenzialmente dannosi. Con le bottiglie d’acqua o i flaconi dei detersivi è possibile ottenere dei portapenne o dei cestini per la spazzatura, ma anche degli oggetti di decoro per la casa. Insomma, con poco si può fare davvero tanto sia per la propria economia sia per l’ambiente.