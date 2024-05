Truffa Compro Oro, se ti chiedono questo ‘codice’ ti stanno ingannando | Ti rubano oltre 400 euro

L’impennata del valore dell’oro ha comportato un notevole aumento delle truffe perpetrate dai vari Compro Oro “furbetti”. Ecco a cosa prestare attenzione.

I recenti sviluppi politici ed economici hanno comportato un notevole incremento del valore dell’oro, facendo sì che sempre più persone alla ricerca di liquidità, cerchino di venderlo per incassare un bel gruzzoletto. Il crescente desiderio di vendere oro, però, ha attirato anche l’attenzione dei malfattori, pronti a mettere in atto subdole trappole nel settore dei Compro Oro.

La vicenda accaduta in Trentino, come riportato da cittadellaspezia.com, è un caso parecchio significativo. Stando a quanto riportato dai militari dell’arma, 5 persone sono state denunciate per esercizio abusivo dell’attività di Compro Oro. Stando alle ultime notizie, questi individui avrebbero organizzato un evento in un albergo per procedere all’acquisto di oro, gioielli e pellicce, eludendo le normative che regolamentano il settore.

Un caso che evidenzia come sia importante scegliere con attenzione a chi affidare la vendita dei propri beni di valore. Questi inganni possono essere perpetrati sotto diverse forme, per cui, non è sempre facile smascherare subito i Compro Oro “furbetti”.

Ecco perché può essere utile imparare a riconoscere i campanelli d’allarme.

Come smascherare i Compro Oro “furbetti”

Premesso che la maggior parte dei Compro Oro è gestito da personale corretto e professionale, può capitare di incappare in “furbetti” che eludono le normative del settore. Ma allora come distinguere i Compro Oro di fiducia da quelli da evitare. Ebbene, ci sono alcuni indizi a cui prestare attenzione per non cadere nella trappola dei malfattori. Innanzitutto, i Compro Oro a cui affidarsi, sono quelli registrati presso enti di regolamentazione riconosciuti e sono in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per operare nel settore.

I veri professionisti, poi, sono sempre trasparenti nel processo di valutazione dei preziosi e forniscono ogni tipo di spiegazione senza alcuna remora. Inoltre, gli operatori di fiducia, a differenza dei malintenzionati, non esercitano alcuna pressione sulla vendita e sono sempre chiari e diretti nelle comunicazioni. Un’altra buona mossa per capire se affidarci o meno ad un Compro Oro è dare un’occhiata alle recensioni online. Attraverso le esperienze di altri utenti, ci si può fare un’idea della loro affidabilità.

Perché è importante individuare un Compro Oro affidabile

Oltre all’eventuale danno economico, i Compro Oro “furbetti” possono farci incappare in pericoli anche più seri. Infatti, potrebbero riutilizzare il documento di identità per scopi illeciti, come le operazioni di riciclaggio o ricettazione.

Sebbene, grazie alle nuove normative l’operazione sia parecchio complessa, non è detto che non possa avvenire. Per cui, per una maggiore sicurezza è fondamentale richiedere la ricevuta e tenerla ben conservata.