iPhone 16, le caratteristiche sono pazzesche: puoi averlo anche a soli 40 euro al mese | Scopri come

Per quanto riguarda l’iPhone 16 la Apple ha in serbo una sorpresa che sicuramente stupirà gli utenti e gli appassionati del genere

Il mondo della telefonia è in continua evoluzione e catalizza le attenzioni degli utenti di ogni fascia d’età. Dagli esperti del campo a coloro che invece per pura moda sentono la necessità di cambiare telefono sono tantissime le persone che sono alla finestra in attesa di novità.

L’iPhone è sicuramente uno dei prodotti di nicchia che più interessa a coloro che bazzicano in questo emisfero ormai gigantesco e sempre più difficile da esplorare a fondo. La Apple d’altronde è costantemente al lavoro per migliorarli.

Proprio in questa fase è emersa un’indiscrezione che sembra aver trovato conferme anche tramite alcune immagini, che ha già stuzzicato la curiosità di coloro che proprio non riescono a fare a meno dell’iPhone.

Andiamo a scoprire di cosa si tratta e in che modo questa grandissima novità può migliorare l’esperienza di fruizione delle persone. Tenetevi forte, si tratta di un qualcosa di veramente rivoluzionario.

I differenti display dell’iPhone 16: ecco quali sono i formati

Stando a quanto riportato da hdblog.it sembra che ogni modello della linea iPhone 16 abbia delle dimensioni del display differenti. Una differenza sostanziale con i modelli precedenti, ovvero 14 e 15 che prevedono uno schermo da 6.1 pollici per i modelli standard e Pro e da 6.7 per i modelli Plus e Pro Max.

L’iPhone 16 invece mantiene il display da 6.1 pollici nella versione standard mentre il modello Pro ha uno schermo da 6.3 pollici. Nessuna variazione per il Plus che manterrà uno schermo da 6.7 pollici mentre il Pro Max subirà un salto significativo e arriverà a ben 6.9 pollici diventando decisamente più grande.

iPhone 16 a soli 40 euro al mese

Chiaramente le cifre per poter prendere uno dei prodotti sopracitati sono piuttosto importanti, ragion per cui è bene varare un piano alternativo che consenta di poter avere il tanto sospirato cellulare. Ormai infatti nei vari negozi di prodotti tecnologici sono disponibili delle promo che consentono di acquistare l’iPhone 16 con tutta calma.

Bastano appena 40 euro al mese ed il gioco è fatto. Chiaramente il pagamento durerà qualche anno, ma nel frattempo si può disporre di questo dispositivo di ultimissima generazione senza andare in affanno dal punto di vista economico. Il prezzo complessivo è di circa 1.000 euro e ciò la dice lunga sull’impossibilità di tanti di saldarlo in un’unica soluzione. Visto che si può fare, meglio dilazionare il costo nel tempo.