Hai comprato queste bottiglie? Se trovi questo tappo non gettarlo via: lo vendi e guadagni oltre 600€ | Apri subito il frigo

In pochi lo sanno ma ci sono dei tappi di bottiglia che valgono una vera e propria fortuna. I collezionisti e gli appassionati del genere vanno matti per questo.

Il tappo a corona, brevettato nel 1892 dall’americano William Painter, è stato fondamentale per lo sviluppo della produzione e conservazione delle bevande frizzanti in bottiglia.

Negli anni, però, questo semplice, ma pratico elemento, è diventato strategico e caratterizzante del prodotto e del marketing, tanto da diventare un ambito oggetto da collezione.

Sono tantissimi i collezionisti di tappi che conservano i pezzi migliori come veri e propri cimeli. Del resto, alcuni esemplari di questi tappi hanno raggiunto valutazioni economiche da capogiro!

Ad andare per la maggiore, senza dubbio, i tappi più rari e spesso fuori produzione. Questi pezzi possono valere diverse centinaia di euro. Vediamo allora, come riconoscere i tappi di bottiglia che valgono un mucchio di soldi.

Come riconoscere i tappi a corona di valore

Non tutti lo sanno, ma dopo le monete e i francobolli i tappi di bottiglia sono tra gli oggetti più collezionati. Sebbene, siano elementi piuttosto semplici, alcuni esemplari possono valere davvero un mucchio di soldi. Il loro valore può andare da pochi centesimi fino a diverse centinaia di euro, a seconda di alcune caratteristiche.

Innanzitutto, per attirare l’attenzione dei collezionisti e gli appassionati del genere, il tappo deve essere particolarmente raro, meglio se fuori produzione. Essendo difficili da reperire, questi pezzi possono essere venduti a cifre pazzesche. Ovviamente, è necessario che si presentino in buono stato di conservazione. Un esemplare arrugginito, scolorito o deformato, seppur raro, perde immediatamente valore. Ad influenzare il valore di un tappo a corona è anche l’interesse del collezionista. I “tappisti” sono disposti a pagare cifre da capogiro anche per pezzi con valore affettivo ed emotivo.

I tappi a corona più costosi

Come abbiamo anticipato, il valore dei tappi a corona può andare dai pochi centesimi fino a diverse centinaia di euro. La cifra più alta mai raggiunta dalla vendita di un tappo a corona è di circa 600 euro, quando un collezionista italiano ha ceduto uno dei suoi pezzi più rari.

Ad ogni modo, tra i tappi di bottiglia a corna più quotati quelli a 24 denti. Questo perché, negli anni, il numero di denti è stato diminuito a 23 o 21, dunque, quelli a 24 denti sono fuori produzione e vero e proprio oggetto del desiderio per tanti collezionisti.