Vuoi andare in locali chic? Ora non sborsi più 1 euro: lo Stato ti dà i soldi per divertirti | Basta richiederli qui

Buone notizie per i giovani che amano frequentare i locali chic. Da oggi non costerà nemmeno 1 euro, paga lo Stato. Ecco tutte le novità.

A partire da quest’anno è calato definitivamente il sipario sul bonus 18App, tuttavia, la squadra di Governo non ha lasciato nulla al caso, introducendo due nuove misure in favore dei più giovani. Nello specifico, si tratta di due carte che hanno lo scopo di sostenere economicamente i giovani e le loro famiglie con un importo di mille euro.

La “Carta della cultura giovani” e la “Carta del merito”, questo il nome dei due nuovi aiuti, hanno rispettivamente un valore di 500 euro ciascuna e sono cumulabili tra loro.

Ad ogni modo, il riconoscimento non scatta in automatico, ma è necessario presentare un’apposita domanda e siano soddisfatti determinati requisiti. Vediamo di seguito, chi può usufruire del beneficio e come.

Bonus giovani 2024: a chi spetta

Proprio come stabilito dalla Legge di Bilancio 2023, il bonus 18App è andato definitivamente in pensione, lasciando il posto a due nuove misure rivolte ai cittadini più giovani. Nello specifico, si tratta della “Carta del merito” e della “Carta della cultura giovani” entrambe del valore di 500 euro, cumulabili tra loro, per un importo complessivo riconosciuto, pari a mille euro.

A questi contributi, però, hanno diritto solo i ragazzi che posseggono determinati requisiti. Nel caso della “Carta della cultura giovani”, è necessario essere residenti in Italia e appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 35 mila euro, nell’anno successivo a quello del compimento della maggiore età. Dunque, possono richiedere il bonus i nati nel 2005. Per quanto riguarda, invece, la “Carta del merito” il riconoscimento è condizionato dal conseguimento di un diploma finale di scuola superiore entro il compimento del diciannovesimo anno di età, con una votazione di almeno 100 centesimi. Essendo, come abbiamo anticipato, i due bonus cumulabili, chi possiede i requisiti per entrambe le domande avrà diritto ad un importo di 1000 euro.

Come ottenere il bonus giovani 2024

Per ottenere i bonus giovani 2024 è necessario presentare un’apposita domanda. La richiesta deve essere inoltrata tramite la piattaforma dedicata sul portale del Ministero della Cultura (cartegiovani.cultura.gov.it) accedendo con SPID o CIE (Carta di identità elettronica). A questo punto, basterà compilare il form con i dati richiesti e inviare la domanda.

Attenzione, però, perché il tempo stringe. Sia la “Carta della cultura giovani” che la “Carta del merito” possono essere richieste fino al 30 giugno 2024, stando a quanto riportato da tgcom24.mediaset.it.