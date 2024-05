Vuoi il bonus da 100€? Lo possono richiedere solo loro: i fortunati se la ridono | Richiedilo qua

Arriva l’ok dal Consiglio dei Ministri al nuovo bonus da 100 euro. Il beneficio, però, non sarà riconosciuto a tutti ma solo ad alcune categorie di cittadini. Ecco chi sono i fortunati beneficiari.

In occasione della festa dei lavoratori, il Consiglio dei Ministri ha varato il nuovo pacchetto lavoro. Tra le misure contenute nel decreto, oltre al bonus per le assunzioni di giovani, donne e lavoratori svantaggiati, un bonus da 100 euro per i lavoratori dipendenti con redditi medio – bassi.

A differenza di quanto previsto, però, la misura non sarà applicata alle tredicesime 2024, ma partirà solo dal 2025. Proprio come ha annunciato la stessa Premier Giorgia Meloni, al termine di un giro di incontri dedicato ai temi sociali: “Domani porteremo in Consiglio dei ministri, nell’ambito dell’attuazione della delega fiscale, un decreto legislativo che ci permetterà di erogare, nel mese di gennaio 2025, un’indennità di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro con coniuge e almeno un figlio a carico, oppure per le famiglie monogenitoriali con un unico figlio a carico”.

Un provvedimento che, come ha evidenziato la Prima Ministra: “rientra nel più ampio lavoro che il governo ha portato avanti finora per difendere il potere d’acquisto delle famiglie e dei lavoratori, segnatamente quelli più esposti. In questi sedici mesi di governo, infatti, abbiamo scelto di concentrare le risorse che avevamo a disposizione per interventi di carattere redistributivo”.

Bonus 100 euro: a chi spetta

Tra le diverse misure approvate in Consiglio dei Ministri, il bonus 100 euro in favore dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 28 mila euro. Come si legge nella bozza del decreto, l’indennità spetta ai lavoratori dipendenti che nel 2024, abbiano avuto un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro, un coniuge e almeno un figlio a carico, oppure, in caso di famiglia monogenitoriale almeno un figlio.

Dunque, il bonus avrà una platea potenziale di 1,1 milione di beneficiari. Potenziale, perché il riconoscimento dell’indennità è a discrezione del datore di lavoro. Vediamo allora, cosa fare per ottenere il bonus 100 euro.

Come ottenere il bonus 100 euro

L’indennità verrà erogata con la busta erogata di gennaio 2025, a patto che, il lavoratore chieda al proprio datore di lavoro il riconoscimento del bonus, attestando per iscritto di averne diritto.

L’azienda, dopo essersi assicurata della sussistenza dei requisiti necessari, avanzerà la somma nella busta paga per poi recuperarla come detrazione fiscale.