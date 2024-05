Anziani coraggiosi, si ribellano alle truffe e fanno arrestare i criminali: è successo qui | Medaglia d’onore per loro

Ultimamente sono stati diversi i casi in cui gli anziani sono riusciti ad evitare delle truffe. Andiamo a scoprirne uno piuttosto curioso.

Le truffe ai danni delle persone anziane sono sempre più all’ordine del giorno purtroppo. I loschi malviventi ci provano in ogni modo ad estorcere del denaro alle ignare vittime che potrebbero essere tranquillamente i loro nonni.

Ma quando si perseguono queste strade non ci sono regole etiche che tengono. L’importante è raggiungere l’obiettivo e ottenere i soldi in maniera disonesta e senza alcuna fatica. Per questo è bene tenera alta la guardia e non arrendersi mai.

Probabilmente si tratta di un male difficile da debellare in via definitiva, ma con una buona unione di intenti si possono scongiurare diversi eventi nefasti e dare delle spallate importanti a questi personaggi che vivono di questi espedienti decisamente poco nobili.

Tra le più diffuse in questa fase per quanto riguarda i soggetti anziani c’è sicuramente la truffa del figlio o del nipote, che fino a qualche tempo fa stava andando davvero liscia come l’olio. Fortunatamente il vento sembra essere cambiato e sono già diverse le testimonianze di persone che sono riuscite ad rispedire al mittente la minaccia.

La risposta di un’anziana signora alla “truffa del figlio”

Come riportato da corriereadriatico.it ad Ancona una signora di circa 70 anni non è cascata nelle rete dei criminali dando loro una risposta che sicuramente lì avrà lasciati di sasso. Alla richiesta di un’ingente somma di denaro per scongiurare guai seri al figlio reo di aver provocato un grave incidente, la nonnina ha risposto con un secco no.

Ma non è tutto. La signora oltre a non dare il suo assenso ha motivato la sua decisione esclamando: “Io non mi impiccio, potete direttamente chiamare mio figlio”. A quel punto il truffatore che si era recato presso il domicilio dell’anziana pensando di andare a colpo sicuro, è andato via con la coda tra le gambe.

L’importanza dell’informazione per debellare queste loschi raggiri

Se si sia trattata di una semplice “scusa” per cercare di respingere i malviventi o di una reale motivazione dovuta ad una propria impostazione caratteriale non si sa. Fatto sta che si è rivelata come una sorta di arma perfetta.

Non ci sarebbe da stupirsi se abbia agito così di proposito visto che ultimamente in varie aree d’Italia stanno istruendo le persone contro queste truffe, che come si evince da questo caso si possono tenere alla larga in maniera estremamente semplice.