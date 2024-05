Foot Locker assume, la richiesta è urgente: non serve esperienza ma solo questa dote | Stipendio con tanti zeri

Assunzioni immediate per Foot Locker, ecco la dote che ti permette di sbaragliare la concorrenza. Presenta subito la tua candidatura!

Foot Locker Retail, Inc. o Foot Locker, Inc. è una delle più grandi aziende al mondo del settore sportivo. La società americana, attualmente, gestisce una rete di più di 2.800 negozi al dettaglio distribuiti in tutto il mondo, ed è presente anche nel nostro Paese con numerosi punti vendita.

Il Gruppo che propone un’ampia scelta di articoli dei marchi più noti come, Adidas, Converse, Puma, Asics, New Balance, Nike, Vans e Superga, è molto apprezzata e frequentata, per tale ragione è periodicamente alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico.

Le posizioni aperte sono più di 2.500 e non serve esperienza, ma solo questa dote.

Assunzioni Foot Locker: le posizioni aperte

Foot Locker è tra le più note aziende nel settore dell’abbigliamento e calzature sportive, presente nel nostro Paese con numerosi punti vendita è molto apprezzato e frequentato. Per questa ragione, il Gruppo ricerca periodicamente nuovo personale da inserire nel proprio organico. Al momento, sono oltre 250 le posizioni aperte in tutto il territorio nazionale.

Si ricercano, soprattutto, addetti alle vendite, supervisori di vendita e store manager in Piemonte, Marche, Puglia, Lazio, Lombardia, Toscana, Veneto, Campania, Sicilia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige. Le selezioni sono aperte anche per i punti vendita presenti in Sardegna, Liguria, Abruzzo, Umbria e Friuli Venezia Giulia. Inoltre, Foot Locker offre anche posizioni in ambito corporate, come ad esempio ruoli nella gestione degli acquisti, delle risorse umane, del marketing e della finanza. Ecco come candidarsi e i requisiti utili a sbaragliare la concorrenza.

Come candidarsi alle offerte di lavoro Foot Locker

Come abbiamo visto, sono numerose le posizioni aperte in Foot Locker. Le ricerche della nota azienda americana sono aperte a tutti, sia a chi ha già esperienza nel settore, che ai giovani diplomati, laureandi e neolaureati. I requisiti per lavorare in Foot Locker possono variare a seconda della posizione desiderata. In linea generale, però, è molto gradita la capacità di fornire un servizio eccellente ai clienti, una buona conoscenza dei prodotti venduti, una buona predisposizione al lavoro di gruppo e la flessibilità negli orari di lavoro.

Dunque, chi desidera lavorare per un gruppo solido ed in continua crescita e possiede le doti necessarie, non deve far altro che inviare la propria candidatura attraverso la sezione dedicata alle carriere del sito ufficiale dell’azienda. Una volta sulla pagina “Foot Locker Lavora con Noi” sarà possibile visionare tutte le posizioni aperte e rispondere direttamente all’annuncio di proprio interesse allegando il curriculum vitae.