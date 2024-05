Tigotà assume da domani, compila il questionario e scopri se il lavoro sarà tuo | Ti ci vogliono 5 minuti

La nota catena di negozi di prodotti per la pulizia e la bellezza è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico. Ecco come presentare la propria candidatura.

Tigotà è una nota catena di negozi di prodotti per la pulizia e la bellezza. Il Gruppo tutto made in Italy, sebbene vanti già una rete di quasi 700 punti vendita su tutto il territorio nazionale, e quasi 5 mila collaboratori è in continua crescita, per cui, periodicamente è alla ricerca di nuovo personale da assumere.

I negozi Tigotà si occupano della vendita al dettaglio di prodotti per la casa e per la cure del corpo e offrono una vasta gamma di prodotti. Per questo motivo sono molto apprezzati e frequentati. Si tratta di un gruppo solido che offre incredibili opportunità di lavoro, sia a chi ha già maturato esperienza sul campo, che ai giovani diplomati, laureandi e neolaureati.

Sono oltre 170 le posizioni attualmente aperte e per le quali è possibile candidarsi. Vediamo allora, i profili maggiormente richiesti e come presentare la propria candidatura.

Nuove assunzioni Tigotà: i profili maggiormente richiesti

La nota catena del Gruppo Gottardo è alla ricerca di nuovo personale da assumere. Al momento, sono oltre 170 le posizioni aperte in tutto il territorio nazionale. Sono disponibili posti in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio, Campania e altre regioni d’Italia. Il Gruppo seleziona principalmente addetti alla vendita, consulenti di bellezza, addetti al rifornimento scaffali, addetti antitaccheggio ed altre figure ancora per la sede di Padova.

Le selezioni sono aperte a tutti, sia chi ha già esperienza nel settore che a giovani diplomati, laureandi e neolaureati. I requisiti richiesti, chiaramente, sono diversi a seconda della posizione desiderata. In linea generale, comunque, è ben gradita la buona predisposizione a lavorare a contatto con la clientela e in team, disponibilità a lavorare su turni e una forte motivazione e passione per il prodotto.

Tigotà Lavora con Noi: come candidarsi

Chi è interessato a lavorare per un gruppo solido e in continua crescita, farebbe bene ad inviare la propria candidatura. Farlo è semplicissimo e bastano solo pochi minuti.

Sarà sufficiente visitare il sito del Gruppo alla sezione dedicata alle carriere. Cliccando su “Tigotà Lavora con Noi” sarà possibile visionare tutti gli annunci di lavoro e rispondere direttamente a quello di proprio interesse. Una volta compilato il form, basterà allegare il proprio curriculum vitae. Qualora, invece, non fosse presente alcuna offerte di interesse è possibile inviare una autocandidatura spontanea, in vista di future assunzioni.