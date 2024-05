ISEE, chi rientra in questa fascia avrà più di 2000€ sul conto: recati agli sportelli a fare richiesta | Ti restano 2 giorni

Come noto, l’ISEE è un documento indispensabile per l’accesso a diverse agevolazioni e bonus. Chi rientra in questa fascia ottiene oltre 2 mila euro.

La certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è un documento indispensabile per l’accesso a diversi bonus e agevolazioni fiscali. Questo documento serve a fotografare la situazione reddituale e patrimoniale di ogni nucleo familiare, prendendo in considerazione i redditi e i patrimoni relativi ai due anni precedenti.

La lista dei benefici a cui si può accedere, qualora si abbia un determinato valore ISEE, è veramente lunga. Ad esempio, la cifra mensile riconosciuta ai genitori come assegno unico per i figli a carico, viene calcolato proprio tenendo conto del valore ISEE della famiglia. Così come l’accesso ai diversi bonus messi a disposizione dalla squadra di Governo.

Il modello ISEE, comunque, non serve solo ad ottenere delle prestazioni, ma anche per ottenere degli sconti sulle tasse da pagare. Un esempio è lo sconto, riconosciuto alle famiglie con un certo calcolo ISEE, sull’importo delle fatture di luce e gas. Anche se lo sanno in pochi, grazie al calcolo ISEE è possibile beneficiare anche di una riduzione del versamento della tassa sui rifiuti, il cosiddetto bonus tari 2024. Ecco chi avrà più di 2 mila euro sul conto corrente.

Bonus tari 2024: ecco a chi spettano oltre 2 mila euro sul conto corrente

Come per tanti bonus e agevolazioni fiscali, anche per il bonus tari 2024 è indispensabile rientrare in una certa fascia ISEE. L’agevolazione che consente di beneficiare di una riduzione sul versamento della tassa sui rifiuti, infatti, spetta esclusivamente in presenza di specifici requisiti reddituali.

Per ottenere il bonus tari 2024 è necessario essere in possesso di un ISEE non superiore a 9.530 euro oppure inferiore a 20 mila euro, ma con almeno 4 figli a carico. Vediamo come funziona e come presentare domanda.

Come ottenere il bonus tari 2024

Come abbiamo appena visto, hanno diritto al bonus tari 2024 i cittadini che hanno un ISEE non superiore a 9.530 euro oppure a 20 mila ma con almeno quattro figli a carico. Per ottenere il beneficio non è necessario presentare alcuna domanda. Infatti, il bonus viene riconosciuto in automatico.

Tuttavia, al momento, l’attuazione pratica di questa misura rimane ancora incerta. Pertanto, essendo la tari una tassa di competenza locale, spetta ai singoli Comuni il compito di stabilire eventuali agevolazioni tariffarie per i cittadini economicamente vulnerabili.