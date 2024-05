Tasse in aumento, oltre 700€ in più in fattura: le utenze sono sotto stress | Ottieni questo sconto extra

Le bollette per gli italiani sono sempre più care, per fortuna, esiste un modo per ottenere qualche sconto. Ecco come.

Sebbene, di recente si siano registrati dei cali sui prezzi delle materie prime, le bollette degli italiani continuano ad essere salatissime. Secondo un’analisi di Assium (Associazione del utility manager) e Consumatori No Profit, la spesa della famiglia tipo ammonta a quasi 2 mila euro in più all’anno per le forniture. Secondo il numero uno di Consumerismo, Luigi Gabriele: “luce, gas, acqua e telefonia pesano un terzo del bilancio familiare”.

Alla luce di questa triste situazione e con l’intento di sostenere le famiglie in condizioni economiche difficili, sono diverse le misure introdotte dalla squadra di Governo. Tra queste, il bonus idrico e il bonus tari, due agevolazioni che permettono di beneficiare di uno sconto sulla spesa per l’acqua e la tassa sui rifiuti.

Come spesso accade, il beneficio non viene riconosciuto a tutti, ma esclusivamente ai nuclei familiari con specifici requisiti reddituali. Inoltre, essendo tasse di competenza locale è compito dei singoli comuni stabilire eventuali agevolazioni tariffarie per i cittadini economicamente vulnerabili.

Dunque, c’è la possibilità che in alcuni Comuni d’Italia venga riconosciuto lo sconto o, addirittura, l’esenzione totale dal pagamento, mentre in altri non sia previsto alcun beneficio.

Bonus idrico e bonus Tari: come funzionano

Innanzitutto, va specificato che per bonus idrico e bonus tari si intende lo sconto riconosciuto sull’importo della bolletta dell’acqua e sulla tassa rifiuti.

Le agevolazioni vengono riconosciute ai nuclei familiari con specifici requisiti reddituali e a discrezione del comune di residenza. Ad esempio, nel Comune di Pistoia è possibile richiedere l’agevolazione per ridurre la spesa per l’acqua e i rifiuti a partire dallo scorso 13 maggio. Ecco chi può ottenere il beneficio.

Chi può usufruire del bonus idrico e del bonus tari

Il Comune di Pistoia, come riportato da comune.pistoia.it, ha predisposto due avvisi pubblici: uno per il bonus idrico e l’altro per il bonus tari per l’anno 2024. A partire dal 13 maggio e fino al 3 giugno i nuclei familiari con ISEE non superiore a 20 mila possono presentare richiesta per il riconoscimento del bonus idrico. In modalità online attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale presente sul sito del Comune.

Hanno diritto, invece, al bonus tari 2024 esclusivamente le famiglie con ISEE non superiore a 10 mila euro e fino ad esaurimento fondi. Le domande possono essere presentate sempre telematicamente attraverso il sito del Comune di Pistoia dal 13 maggio e fino al 21 giugno.