INPS, migliaia di euro in uscita: colmato il gap delle ultime ore | Solo questi gridano vittoria: ecco la luce in fondo al tunnel

Sono stati, finalmente, sbloccati i pagamenti per il bonus nido. Lo ha reso noto, in un comunicato, la stessa INPS. Ecco chi può festeggiare.

Tramite un comunicato dello scorso 20 aprile, l’Istituto per la Previdenza Sociale, ha dato il via libera ai pagamenti del bonus nido. Finalmente, una buona notizia per tutte le famiglie in attesa di ricevere il contributo relativo al rimborso delle rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati.

Oppure anche come sostegno alle spese sostenute per le forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.

La circolare INPS conferma l’operatività della nuova funzione grazie alla quale è possibile procedere alla gestione delle diverse domande presentate, fino a quel momento protocollate o in stato di lavorazione.

Insomma, manca poco per l’erogazione degli importi, almeno per le domande che risultano accolte. Vediamo chi può festeggiare.

Bonus nido 2024: come funziona

Il bonus asilo nido 2024 è il contributo riconosciuto alle famiglie che ne fanno richiesta, per la copertura delle spese sostenute per la cura e l’educazione dei figli fino a tre anni di vita. Il beneficio viene riconosciuto anche in caso di adozione e spetta per i primi 36 mesi di vita del minore. Per ottenere il bonus nido è necessario presentare un’apposita domanda entro il 31 dicembre 2024, utilizzando il portale dell’INPS e autenticandosi con identità digitale (SPID, CIE o CNS).

Ovviamente, alla domanda è necessario allegare la documentazione delle spese sostenute e, in base alla fascia ISEE minorenni, è possibile ricevere un rimborso fino a 3 mila euro. Per ISEE minorenni non superiore a 25.000,99 euro è previsto un rimborso massimo di 3 mila euro, scende a 2.500 euro il rimborso per chi ha un ISEE minorenni fino a 40 mila euro, mentre, riceverà un rimborso di massimo 1.500 euro chi supera i 40 mila euro di ISEE.

Pagamenti bonus nido 2024: chi può festeggiare

Dopo mesi di ritardi, l’INPS fa sapere il via libera al pagamento del bonus nido 2024. Nello specifico, risultano lavorate quasi 91 mila istanze, mentre, dovranno aspettare le famiglie la cui domanda risulta protocollata o in stato di lavorazione, circa 203.586.

I pagamenti correttamente effettuati ammontano a più di 31 milioni di euro, mentre come fa sapere l’Istituto, quelli in corso di esecuzione sono pari a 3.430.497,02 euro. Numeri che pian piano sono destinati ad essere lavorati nella maniera più giusta e celere possibile.