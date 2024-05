‘Studia e ti regalo 500€’, non te lo dice la mamma: lo Stato ti dà il super premio | Ti basta avere questi voti a scuola

Ottime notizie per i giovani studenti, chi raggiunge questi voti può ottenere un premio da ben 500€. Di seguito tutti i dettagli.

L’iniziativa, nata con l’intento di premiare i giovani meritevoli, parte dal Ministero della Cultura che ha lanciato la Carta del Merito, per l’appunto un bonus di importo pari a 500€, riconosciuto agli studenti che ottengono buoni voti a scuola.

L’importo può essere speso per tantissimi beni e servizi, a patto che, promuovano la cultura tra i più giovani. Nello specifico, il contributo può essere utilizzato per coprire le spese per cinema, musei, concerti, eventi culturali. libri, musica, teatri, corsi di lingua e così via.

Un’occasione imperdibile, per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze. Come abbiamo anticipato, la misura è riservata a chi ottiene e buoni voti e soddisfa determinati requisiti.

Carta del Merito: chi può ottenerla

La Carta del Merito è un bonus riconosciuto ai giovani studenti che abbiano conseguito il diploma di maturità entro i 19 anni di età con una votazione di almeno 100/100. Il contributo, inoltre, è riservato ai residenti in Italia o con permesso di soggiorno valido.

Gli aventi diritto possono richiedere il bonus esclusivamente per via telematica, sul sito cartegiovani.cultura.gov.it autenticandosi con identità digitale (SPID o CIE). Le domande possono essere inoltrate dal 30 gennaio al 30 giugno 2024.

Come utilizzare la Carta del Merito

Come abbiamo anticipato, la Carta del Merito è un’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che punta a promuovere la cultura tra i cittadini più giovani. Pertanto, viene riconosciuta in caso di votazione di almeno 100/100 al diploma di maturità conseguito nel 2023, ovvero, l’anno precedente all’attivazione del bonus.

Una ghiotta opportunità per i giovani studenti di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze, considerato che offre la possibilità di accedere a una vasta gamma di beni e servizi. La Carta del Merito dal valore di 500 euro può essere, infatti, utilizzata per l’acquisto di biglietti di cinema, teatri ed eventi culturali. Ma anche concerti, libri, ingressi a musei e tanto altro ancora. Il contributo può essere speso fino al 31 dicembre 2024, dopo di ché sarà azzerato. Ricordiamo, infine, che la Carta del merito può essere cumulata con la Carta della Cultura Giovani, consentendo ai giovani di accumulare il loro valore, per un totale complessivo pari a mille euro, per esperienze ancora più significative.