Quattordicesima, da quest’anno cambia tutto: date e importi diversi per gli italiani | Segna le novità sul calendario

L’atteso momento della quattordicesima si avvicina sempre più per i lavoratori dipendenti. Tutto quello che c’è da sapere su questa mensilità.

L’arrivo dell’estate non segna solo l’inizio della stagione balneare bensì anche l’arrivo di un altro grande appuntamento per molti decisamente più importante. Infatti dal prossimo mese arriveranno le quattordicesime.

Riguarda la maggior parte dei lavoratori dipendenti ed essendo di fatto una mensilità aggiuntiva fa sempre molto comodo, a maggior ragione in questa fase caratterizzata dai continui rincari e dall’inflazione.

Oltre ai lavoratori possono riceverla anche i pensionati, ma in questo caso la situazione è un tantino diversa. Infatti, non è una mensilità aggiuntiva, bensì un’integrazione all’assegno pensionistico di luglio, che varia a secondo dell’importo percepito dal pensionato.

Di tutto questo e tanto altro ne parleremo nel prosieguo dell’articolo così da comprendere quali sono i principali aspetti che devono conoscere coloro che possono beneficiare di questa soluzione.

Quattordicesima per i lavoratori: ecco come funziona

La quattordicesima o gratifica estiva è contenuta in diversi contratti collettivi nazionali di lavoro e al pari della tredicesima (che viene dispensata a dicembre) anche in questo caso arriva in una fase dell’anno in cui ci sono diverse spese da sostenere. Magari il denaro extra che viene accreditato sul conto può essere utile per staccare un po’ e concedersi una bella vacanza.

Tornando al focus della questione, la quattordicesima non è garantita a tutti i lavoratori dipendenti tramite una legge nazionale. Sono infatti i sindacati che al momento della contrattazione nazionale ottengono o meno questo beneficio per i lavoratori di uno specifico settore. Tuttavia ci sono alcune linee guida in comune alle quali tutte le aziende che concedono la seconda mensilità aggiuntiva si devono attenere.

Quattordicesima: date e importi erogati

Solitamente il denaro viene distribuito tra giugno e luglio ed è pari alla mensilità di quel mese. Per effetto di ciò il lavoratore si vedrà raddoppiato lo stipendio mensile in piena stagione estiva. Per i pensionati invece il discorso è più standardizzato e per certi versi più preciso.

Esiste a tal proposito una normativa nazionale che disciplina il tutto e fa sì che i tempi di erogazione siano uguali per tutti i percettori. Il pagamento quindi avviene nel mese di luglio per tutti i pensionati che hanno maturato i requisiti fondamentali per smettere di lavorare entro il 31 luglio. L’importo massimo può essere di 665 euro per coloro che hanno un reddito fino a 1,5 volte la pensione minima e che hanno versato i contributi per oltre 25 anni.