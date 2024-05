Assunzioni imminenti Pittarosso: presentati con questo documento e il posto sarà tuo | Ecco le posizioni aperte

Il Gruppo Pittarosso ricerca nuove figure da inserire nel proprio team. Ecco i requisiti necessari e come presentare la propria candidatura.

Pittarosso è una società specializzata nel settore delle calzature e nei prodotti di pelletteria. Nato alla fine del 2013, il gruppo è cresciuto in maniera costante nel conso degli anni.

Apprezzati e molto frequentati dai clienti, i punti vendita Pittarosso sono oltre 200 su tutto il territorio nazionale, con oltre 1.200 dipendenti.

Nonostante, vanti già una rete invidiabile, le ambizioni di crescita dell’azienda non si ferma ed in vista di nuove aperture è alla ricerca urgente di nuovo personale da inserire nel proprio organico, sia per i punti vendita già attivi che per le nuove aperture. Ecco quali sono i profili maggiormente ricercati e i requisiti utili a sbaragliare la concorrenza.

Nuove assunzioni Pittarosso: i profili maggiormente richiesti

Inseguito all’apertura di numerosi store e alla pianificazione di nuove aperture, il gruppo Pittarosso è alla ricerca di nuovo personale da assumere. Le selezioni sono rivolte a tutti, sia a chi ha già esperienza nel settore che ai giovani diplomati, laureandi e neolaureati.

Sono diverse decine i nuovi inserimenti per ogni punto vendita ed i profili maggiormente richiesti sono: addetti alla vendita e responsabili di punto vendita. I requisiti possono variare leggermente in base al profilo desiderato, in linea di massima comunque, è ben gradita una buona predisposizione al rapporto con la clientela e al lavoro di squadra. Inoltre, è richiesta flessibilità e disponibilità a lavorare su turni.

Offerte di lavoro Pittarosso: come candidarsi

La nota catena di negozi di calzature e pelletteria è alla ricerca di decine di persone da assumere per i punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale. In particolare, la selezione riguarda addetti alla vendita e responsabili di punto vendita ed è aperta sia a chi ha maturato già esperienza nel settore che a giovani diplomati, laureandi e neolaureati. Chi è interessato a lavorare per un gruppo solido e in continua crescita, dunque, non deve far altro che inviare la propria candidatura.

L’azienda utilizza come principale strumenti di recruiting, la piattaforma web “Pittarosso Lavora con Noi”. In questa sezione è possibile visionare tutte le posizioni aperte e rispondere direttamente all’annuncio di proprio interesse. Una volta effettuata la registrazione, non resta che allegare il proprio curriculum vitae. E’ possibile, inoltre, qualora non ci fosse alcuna posizione di interesse, inviare un’autocandidatura spontanea in vista di future assunzioni.