Parcheggi, se pensavi di sostare qui ti sbagli di grosso: anche senza segnaletica pagherai una multa da 100€ | La musica è cambiata

Multe salatissime in arrivo per coloro che si parcheggiano in determinate provocando dei seri disagi agli altri cittadini. Cosa sta accadendo

Quando ci si immette in strada a prescindere dal mezzo che si utilizza è importante seguire le giuste regole di comportamento. Qualsiasi infrazione infatti può essere lesiva anche il prossimo. Il parcheggio è l’esempio più eclatante.

Basti pensare ad un auto lasciata dinanzi ad un divieto di sosta piuttosto che in doppia fila o in una area che ostruisce il passaggio di altri automobilisti. Chiaramente in questi casi scatta la multa, che ha una duplice funzione.

La prima è punire il trasgressore sottraendogli del denaro che potrebbe utilizzare per altro. La secondo invece è di natura educativa. Tramite la sanzione l’auspicio è che certi tipi di atteggiamenti possano essere debellati una volta per tutte.

D’altronde nonostante la contravvenzione il danno resta e alle volte può essere anche piuttosto ingente. Non solo però solo le automobili o i veicoli a due ruote a poter procurare dei grattacapi di questo tipo. Ultimamente si sono aggiunti anche i monopattini elettrici, che sono sempre più numerosi tra le strade italiane.

Multe per i monopattini a Torino: la testimonianza di un utente

Una situazione che ha generato una convivenza difficile sulla carreggiata vista la disparità con gli altri mezzi presenti. Questo però è un altro tema che sicuramente nei prossimi anni sarà analizzato da chi di dovere. In questa sede ci concentreremo esclusivamente sui provvedimenti relativi ai parcheggi.

Infatti a Torino un lettore de iltorinese.it ha potuto appurare il lavoro dei vigili urbani che hanno multato diversi monopattini lasciati in sosta in aree improbabili come i marciapiedi o posti dove vige il divieto per le automobili. Chiaramente la sua soddisfazione è frutto della speranza di vedere dei comportamenti più consoni in futuro.

A quanto ammontano le contravvenzioni per i monopattini parcheggiati in malo modo

D’altronde le sanzioni possono variare da un minimo di 41 euro fino ad un massimo di oltre 100 euro. Numeri abbastanza roboanti, che la dicono lunga di come la questione stia diventando sempre più seria.

In un regime pacifico infatti è giusto che anche questi comodissimi mezzi ecologici siano riposti dove dovrebbero stare perché altrimenti rischiano di diventare da mezzi della svolta a motivo di ulteriore panico in strada. Considerando che da nord a sud i problemi sotto questo punto di vista sono già molti, è meglio non aggiungerne un altro.