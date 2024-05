TikTok nella bufera, crei l’account e ti arriva questo stranissimo messaggio | Si tratta di un virus pericoloso: hai già perso 1000€

Aumenta il numero di truffe sul social network dei video flash più famoso al mondo. Ecco come riconoscerle ed evitare che ti svaligino il conto.

TikTok è, senza dubbio, tra i social network più utilizzati del momento. Utilizzato soprattutto dai più giovani, sulla piattaforma si condividono video flash, partecipano a sfide di community e interagiscono tra loro a colpi di like e commenti.

Sviluppata dalla società ByteDance, in pochissimo tempo, l’app è stata scaricata 2,8 miliardi di volte su Android e iOS. Attualmente, vanta oltre 1 miliardo di utenti nel mondo, solo in Italia si contano 14,4 milioni di utenti unici.

Proprio per questa ragione, recentemente, TikTok è finito nell’occhio del mirino dei criminali hacker, con la conseguenza che sono aumentate a dismisura le truffe perpetrate ai danni di inconsapevoli utenti.

Il rischio è il furto di dati personali e persino di soldi. Ecco perché è importante riconoscere i campanelli d’allarme ed evitare di finire nella rete dei malfattori del web.

Truffe TikTok: come riconoscerle

TikTok è una piattaforma in rapida crescita, con oltre un miliardo di utenti attivi a livello mondiale, ha attirato anche l’attenzione dei cyber criminali, pronti ad escogitare sempre nuovi stratagemmi per mettere a segno i loro colpi ai danni degli utenti. Un recente studio di ESET ha evidenziato il crescente numero di escamotage per ingannare gli utenti ed ha individuato diverse truffe a tema TikTok, piuttosto frequenti in questo periodo.

Tra le più comuni trappole i messaggi di phishing, largamente utilizzati anche in altri ambiti. Questi messaggi vengono inviati ad una grossa quantità di utenti, una volta trovata la vittima, i truffatori la invogliano a rivelare le proprie credenziali e consegnarle tramite la chat, per furto di identità o per svuotare il conto in pochi secondi. Spesso, i gli hacker si fingono persone note per raccogliere consensi e follower e sottrarre loro informazioni personali.

Come evitare le truffe su TikTok

Una cosa è certa: utilizzare i social network espone al rischio di truffe. Tuttavia, con un pizzico di attenzione e prudenza è possibile evitare di cadere in trappola. Un elemento importante, ad esempio, è l’autenticazione a doppio fattore che può contribuire a contrastare molte truffe.

Inoltre, come suggerisce ESET, è bene tenere sempre a mente che: “come altre piattaforme, TikTok non ti contatterà mai chiedendoti i dettagli del tuo account, la password, il passcode monouso o qualsiasi altro metodo di verifica”.