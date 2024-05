Prada, le assunzioni sono obbligatorie: tantissime posizioni aperte in questi Comuni | Il posto sarà tuo a queste condizioni

Il noto marchio di moda è alla ricerca di nuovo personale da assumere. Ecco tutte le opportunità di lavoro Prada e come candidarsi.

Prada è un noto fashion brand, nato nel 1913 per opera di Mario Prada. Negli anni il gruppo è cresciuto sempre di più fino ad essere apprezzato nel mondo intero.

Attualmente, la nota casa di moda è guidata da Miuccia Prada ed è presente in 70 Paesi del mondo, conta oltre 24 stabilimenti produttivi, una rete di più di 600 punti vendita e quasi 13.700 dipendenti. Ciò nonostante, il gruppo seleziona periodicamente nuovo personale da inserire nel proprio organico, sia in Italia che nelle diversi sedi all’estero.

Vediamo allora, quali sono le diverse posizioni aperte e come candidarsi per lavorare in Prada.

Nuove assunzioni Prada: le posizioni aperte

Sebbene, vanti già quasi 13.700 collaboratori, il noto fashion brand cerca altro personale per assunzioni in Italia e per le diverse sedi all’estero. Il Gruppo guidato da Miuccia Prada ha annunciato un maxi piano di assunzioni che mira ad incrementare la produzione.

Le selezioni riguardano soprattutto gli stabilimenti produttivi di Toscana, Umbria e Marche e prevedono l’assunzione di quasi 400 persone. Le offerte di lavoro sono rivolte a diversi profili, anche ai più giovani da assumere tramite stage. Attualmente, le figure maggiormente richieste sono: addetti alla vendita, addetto al montaggio, magazziniere collezione, sarto prototipista, assistente prodotto, modellista, contabilità fornitori, ispettore controllo di qualità, maglieria, business budgeting specialist, client service analyst, cluod engineer, digital designer intern, e – commerce operations intern, international operations manager. E ancora seleziona: logistic specialist, logistic purchasing specialist, men’s merchandising intern, Prada headquarters retail anche merchandise planning intern, Prada headquarters retail and merchandising planner, stage HR_Digital trasformation, stage sostenibilità in area industriale e stores technical designer.

Offerte di lavoro Prada: come candidarsi

Come abbiamo visto sono numerose le posizioni aperte e sono rivolte sia a chi ha già esperienza che a giovani da inserire tramite stage. I requisiti richiesti, chiaramente variano in base alla posizione desiderata. Ad ogni modo, chi è interessato per il noto brand di moda può dare un’occhiata alla pagina “Prada Lavora con Noi” per verificare tutte le posizioni attualmente aperte e rispondere direttamente all’annuncio di interesse, allegando il proprio curriculum vitae.

Sulla pagina è possibile anche inviare un’autocandidatura spontanea in vista di future assunzioni. Ricordiamo che il Gruppo è in cerca di personale da inserire anche nelle sedi all’estero. Si cercano addetti alla vendita, manager, responsabili di punto vendita e altri profili. Insomma, le occasioni non mancano e rappresentano una ghiotta occasione, soprattutto, per chi sogna un impiego nel settore della moda.