Picnic all’aperto, ora te lo vietano: se ti beccano a far festa in questi posti la multa è alle stelle | Sborsi subito 500€

Il picnic all’aria aperta sta diventando sempre più popolare negli ultimi anni, eppure, non tutti sanno che ci sono delle regole da rispettare o si rischiano salatissime multe.

Fare picnic all’aria aperte è diventato di gran voga, soprattutto, negli ultimi anni. Del resto, dopo le costrizioni del periodo pandemico, sempre più persone hanno apprezzato i vantaggi che offre stare all’aria aperta in compagnia di amici e parenti, gustando un sano e delizioso pasto.

Il picnic rappresenta una ghiotta occasione per staccare la spina dalla routine quotidiana e dallo stress e non sono poche le ricerche scientifiche che hanno evidenziato i benefici che questa attività comporta alla salute mentale, riducendo drasticamente i livelli di ansia e depressione.

Molti, approfittano di questa occasione, anche per dedicarsi all’attività fisica, facendo lunghe passeggiate, escursioni o andando in bicicletta. Insomma, fare pic nic all’aria aperta offre davvero tanti vantaggi al benessere di corpo e mente, ma non va dimenticato che anche in questo caso è necessario rispettare delle regole o si rischiano salatissime sanzioni.

Picnic all’aperto: se non rispetti queste regole rischi salatissime multe

Il picnic è un’attività sempre più di tendenza. Del resto, come abbiamo appena visto sono molteplici i benefici che offre questo tipo di attività. Tuttavia, anche in questo caso vanno rispettate delle regole. La legislazione italiana impone regole rigide per quanto riguarda l’uso dei terreni comuni e degli spazi verdi pubblici.

Innanzitutto (e questa dovrebbe essere anche una regola di buon senso), si rischia grosso a lasciare rifiuti in giro.

Lasciare il posto come è stato trovato e, magari anche più pulito, non è solo una questione di senso civico, ma anche un modo per evitare pesanti sanzioni. Un altro aspetto da non sottovalutare quando si fa un picnic è cucinare pietanze sul barbecue. Grigliare all’interno di un parco è un’attività che prevede delle regole da rispettare, soprattutto, per motivi di sicurezza, ma anche perché il mancato rispetto è sanzionabile. Dunque, meglio assicurarsi di posizionarsi in aree adibite a questo tipo di attività e adoperare barbecue portatili in buone condizioni. Ma c’è ancora qualcosa che potrebbe rovinare il tuo picnic all’aperto. Vediamo di seguito di cosa si tratta.

Picnic all’aperto: cosa è meglio non fare

Partire per un picnic all’aperto e tornare con una multa da 500 euro, può capitare anche in caso si dia da mangiare ai piccioni. Come riporta il Corriere Adriatico, infatti, il comune di Senigallia ha annunciato la linea dura contro chi non rispetta l’ordinanza.

Il motivo è la necessità di arginare l’invasione dei piccioni in giro per la città. Come ha spiegato il sindaco Massimo Olivetti: “[…] Sicuramente non sono d’aiuto quelle persone che si ostinato a portare cibo ai piccioni. Seve la collaborazione di tutti e chiederemo alla polizia locale di incrementare i controlli per sanzionare chi verrà sorpreso a farlo”.