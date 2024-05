Salta la fila, ora il dottore ti visita quando e dove vuoi: non spendi nemmeno 1€ | La brochure è chiarissima

Grazie ad un’importante decisione politica andare dal medico in alcuni frangenti sarà decisamente meno dispendioso

Poter usufruire delle giuste cure mediche è un diritto di ogni cittadino, ma alle volte non sempre ciò accade a causa di meri motivi economici. Non tutti infatti hanno le risorse adatte per potersi garantire il meglio.

Per questo è fondamentale l’apporto dello Stato che tramite la sanità pubblica ed altri servizi a tutela del cittadino cercano di fare in modo che un po’ tutti possano curarsi senza andare troppo in affanno.

Proprio questo punto di vista può essere molto utile uno strumento ideato proprio in questi ultimi anni che può dare un incentivo di non poco conto a molte persone alle prese con delle problematiche di natura psicologica.

Si tratta appunto del bonus psicologo che dopo aver riscosso buoni consensi in passato è stato riproposto anche per il 2024, ma con alcune novità di non poco conto che è bene andare ad analizzare accuratamente.

Bonus psicologo: di cosa si tratta

Prima però è doveroso andare a rimarcare la natura di questo sussidio e la sua utilità. Di fatto il bonus psicologo non è altro che un aiuto per coloro che necessitano di un percorso di psicoterapia con un professionista del settore. L’importo massimo per individuo è di 1.500 euro, ma ciò è possibile solo se si rientra in una determinata fascia di reddito.

Il valore dell’ISEE infatti non deve essere superiore a 50.000 euro e a ciò va aggiunta anche la residenza italiana. Senza questi due requisiti è impossibile ottenere il sussidio, che per chi è alle prese con problemi di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica può risultare determinante.

Ampliamento bonus psicologo: cosa cambia

La novità di maggior rilievo sotto questo punto di vista come riportato da fanpage.it è che la Conferenza Stato Regioni dei giorni scorsi ha raggiunto l’intesa sulla proposta di aggiungere altri 5 milioni di euro per il bonus psicologo. Questa somma si va ad aggiungere ai 5 milioni già ripartiti nel mese di novembre 2023.

Dunque l’ammontare complessivo del beneficio sarà di 10 milioni di euro. Attenzione però non c’è ancora molto tempo per poter inoltrare la propria domanda sul sito dell’Inps tramite Spid, Cie o Cns. La scadenza infatti è fissata per il 31 maggio 2024. A quel punto saranno elaborate le graduatorie e il contributo sarà erogato in via prioritaria alle persone che hanno un ISEE più basso in base all’ordine di domanda.