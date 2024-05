Aumenti stipendi giugno, 250€ in più in busta paga per tutti: dobbiamo ringraziare la Repubblica | Non occorre presentare l’ISEE

A giugno gli stipendi saranno ritoccati al rialzo, sia per chi lavora che per chi è a riposo. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il 2024 è, certamente, un anno ricco di ponti. Tuttavia, nel mese di giugno chi sperava di fare una gita fuori porta resterà con l’amaro in bocca. Il 2 giugno, giorno della festa della Repubblica, cadrà di domenica così che per il 2024 rappresenterà una festività non goduta per molti lavoratori italiani.

In altre parole, non sarà possibile godere di un giorno in più di riposo regolarmente retribuito in busta paga. Proprio per tale ragione, è prevista una sorta di bonus che andrà a ritoccare leggermente al rialzo la busta paga, sia di chi lavora sia di chi è a riposo.

Vediamo allora, come incide in busta paga il cosiddetto bonus 2 giugno.

Bonus 2 giugno: di quanto aumenta la busta paga e a chi spetta

Quest’anno il 2 giugno, giornata della festa delle Repubblica cade di domenica, per cui rappresenta per i lavoratori una festività non goduta. Per tale ragione, proprio come prevede il nostro ordinamento, questa giornata verrà considerata come fosse un giorno di lavoro: “Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera”.

Questo significa che, i lavoratori si troveranno in busta paga un giorno di lavoro pagato in più. Ovviamente, l’importo dipende da come viene calcolato lo stipendio. Per fare un esempio pratico, su uno stipendio di 2 mila euro, si percepiranno quasi 77 euro di bonus 2 giugno, essendo pari a 1/26 della retribuzione lorda. Caso diverso quello degli operai, ai quali il bonus viene pagato ad ora. Per la precisione spetta 10 euro per ogni ora di lavoro. Dunque, chi lavoro 8 ore al giorno, riceverà un compenso pari a 80 euro. Cosa spetta, invece, a chi lavora il 2 giugno?

Quanto si guadagna a lavorare il 2 giugno

Il 2 giugno non sarà un giorno festivo per tutti. C’è chi sarà costretto a lavorare anche se un giorno festivo. Per cui, ci si chiede quanto spetta in busta paga lavorando il 2 giugno? Ebbene, anche in questo caso a fare chiarezza è la legge.

Stando all’ordinamento chi lavora nei giorni festivi, oltre a ricevere la normale paga, dovrebbe ricevere anche una maggiorazione, che varia a seconda del settore di impego.