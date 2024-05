“Mi hanno accreditato 190€”, non è stato un errore: li riceverai ogni mese per sempre | Lo Stato ha deciso di premiare solo loro

Si tratta di un incentivo importante previsto per una specifica categoria di lavoratori. Ecco chi può ottenerlo e come funziona.

A turno un po’ tutti i lavoratori hanno ottenuto dei bonus negli ultimi anni e ciò ha è innegabile ha dato una grossa mano all’economia di molte famiglie italiane. Che siano in denaro o in detrazione non importa, ciò che conta è poterne usufruire.

In questa fase sta circolando un sostegno di non poco conto riservato ad alcuni salariati piuttosto particolari. Stiamo parlando delle forze armate che potranno contare su un budget mensile leggermente più alto rispetto al passato.

Il tutto è frutto dei fondi stanziati dal Governo per il CCNL 2022-2024 che ha consentito un incremento dello stipendio lordo dell’intero comparto. Non resta quindi che andare a scoprire tutti i dettagli.

Prima di addentrarci nel fulcro della questione è però bene precisare che non si tratta dell’unico provvedimento di questa fase. Anche per i dipendenti pubblici ad esempio ci sono buone notizie sotto questo punto di vista.

Aumento stipendio 190 euro forze armate: di cosa si tratta

L’aumento previsto per il personale di sicurezza e difesa è di circa 190 euro mensili ed di fatto il prosieguo del rinnovo del contratto delle forze armate. Tutto ciò è stato stabilito dal Parlamento attraverso il Decreto Legge 18 ottobre 2023 numero 145 convertito nella Legge 15 dicembre, numero 191, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 293 del 16/12/2023 per cui erano stati messi da parte 1,5 miliardi di euro.

Come riportato da ticonsiglio.com il tutto sarà disponibile nel giro di poco tempo e non è stato specificato se l’aumento sarà temporaneo o permanente. L’unica cosa certa è che in questa fase ci sarà, il resta verrà valutato nel corso del tempo anche in base ai fondi a disposizione.

A chi spetta questa maggiorazione e in quale misura

Per quanto riguarda la platea di beneficiari l’incremento sarà elargito al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. Ognuno di questi corpi però percepirà un importo leggermente diverso e ciò dipenderà anche dal livello del singolo lavoratore. Ecco di seguito i dati resi noti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze:

Arma dei Carabinieri fino a 189 euro,

Guardia di Finanza fino a 205 euro,

Polizia Penitenziaria fino a 188euro,

Polizia di Stato fino a 198 euro,

Esercito fino a 181 euro,

Aeronautica fino a 203 euro,

Marina militare fino a 200 euro,

Vigili del fuoco fino a 173 euro,

Capitaneria di Porto fino a 202 euro.