‘Ti assumo e guadagno 1000€’, offerte di lavoro a raffica: spuntano contratti a tempo indeterminato | Vale solo per loro

Via libera a 3 nuovi interessanti bonus assunzioni. Pioggia di contratti a tempo indeterminato. Tutte le novità.

Negli ultimi anni sono state diverse le misure per incentivare nuove assunzioni da parte delle imprese del settore privato.

In particolare, la squadra di Governo ha introdotto incentivi, principalmente contributivi, con i quali si cerca di tagliare i costi del lavoro e incrementare così l’occupazione. Questi bonus interessano, soprattutto, le categorie più “deboli” nel mercato del lavoro.

Si tratta per lo più di sgravi contributivi e deduzioni per i datori di lavoro che assumono giovani, donne vittime di violenza, percettori di misure assistenziali come il Supporto alla Formazione e il Lavoro e l’Assegno di Inclusione, ma anche i disoccupati percettori delle indennità e anche lavoratori del Mezzogiorno. Scopriamo tutte le agevolazioni per le assunzioni 2024.

Bonus assunzioni 2024

Sebbene, con la nuova Legge di Bilancio non siano state prorogate alcune misure dello scorso anno, sono diverse le agevolazioni per le assunzioni 2024. Quest’anno è calato il sipario sul bonus per l’assunzione di giovani under 36, donne svantaggiate. I datori di lavoro dicono addio anche al bonus NEET, cioè la misura dedicata ai beneficiari di Reddito di Cittadinanza. In compenso, per quest’anno è stato prorogato il bonus per l’assunzione di donne che svolgono attività lavorativa in settori economici fortemente caratterizzati dalla disparità occupazionale di genere.

La misura prevede uno sgravio contributivo pari al 50 per cento per un periodo di diciotto mesi, sulle assunzioni a tempo indeterminato. E’ possibile usufruire della decontribuzione anche in caso di contratto a tempo determinati, anche se solo per dodici mesi. Ci sono anche altre misure che puntano ad incrementare l’occupazione, vediamo di seguito quali sono.

Altre misure per incrementare l’occupazione

Oltre al bonus per l’assunzione di donne che svolgono attività lavorativa in settori economici fortemente caratterizzati dalla disparità occupazionale di genere, ci sono altre misure che puntano ad incrementare l’occupazione nel 2024. Nello specifico, la squadra di Governo ha dato il via libera a:

• Bonus assunzioni per donne vittime di violenza;

• Bonus assunzioni per under 30 e under 36;

• Incentivi per l’assunzione dei percettori Naspi;

• Decontribuzione per i lavoratori del Mezzogiorno;

• Esonero contributivo assunzioni over 50;

• Bonus assunzioni per i titolari dell’Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione e il Lavoro.

In conclusione, sono diverse le misure che aiutano i datori di lavoro che voglio incrementare il proprio gruppo di lavoro, fino ad un risparmio di oltre 1000 euro.