Se ti sposi entro il 2024 ti regalano 4000€: i miei amici li hanno già intascati | Devi portare qui le fedi

Le coppie che scelgono di convolare a nozze entro il 2024 possono ricevere un gran bel regalo. Ecco come ottenere fino a 4000 euro.

In Italia, sono sempre meno i giovani che scelgono di sposarsi. A confermare il drastico calo dei matrimoni anche i dati Istat, dai quali emergono che negli ultimi 40 nel nostro Paese c’è stato un brusco ridimensionamento del numero di nozze.

Con l’intento di invertire il trend è stata avanzata una proposta di agevolazione per le giovani coppie under 35 che decidono di contrarre matrimonio entro il 2024.

La misura, anche nota come bonus matrimonio 2024, consiste in una detrazione sulle spese sostenute per organizzare l’evento di celebrazione delle proprie nozze. Come spesso accade, però, il beneficio è riconosciuto esclusivamente a chi soddisfa determinati requisiti. Di seguito tutti i dettagli.

Bonus matrimonio 2024: come funziona e a chi spetta

Premesso che, al momento, l’iniziativa è ancora in discussione alla Camera dei Deputati, il bonus matrimonio punta ad invertire il brusco calo del numero di matrimoni soprattutto tra i più giovani. Come abbiamo anticipato, il bonus matrimonio 2024 consiste in una detrazione fiscale sulle spese sostenute per organizzare l’evento. Nello specifico, si propone di detrarre il 20 per cento delle spese sostenute, fino ad un tetto massimo di 20mila euro. Così che, è possibile ottenere un rimborso fino a 4 mila euro.

Come spesso accade anche per altri bonus, anche in questo caso è necessario soddisfare alcuni requisiti. In particolare, il beneficio potrebbe essere riservato alle giovani coppie under 35 che scelgono di sposarsi in Chiesa. Inoltre, è richiesto che i matrimonio venga celebrato in Italia e che gli sposi siano cittadini italiani da almeno dieci anni. Per quanto riguarda i requisiti reddituali, per avere diritto alla detrazione è necessario avere un reddito non superiore a 23 mila euro complessivi, dunque, 11.500 euro per ciascun partner.

Come ottenere il bonus matrimonio 2024

Al momento, il bonus matrimonio 2024 è una proposta, dunque, non è stato ancora approvato. Ad ogni modo, ci sono le prime indiscrezioni riguardo all’iter da seguire per richiederlo.

Per ottenere il beneficio, a patto che venga approvato, basta indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi, sia che si scelga il modello redditi persone fisiche sia il 730. Ricordiamo che al fine di ottenere il rimborso è necessario conservare tutta la documentazione che attesti le spese sostenute.